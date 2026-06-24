Durigan celebra plataforma que conecta B3 à China: "Ponte de transparência que reduz distâncias"

O Ministério da Fazenda participou nesta quarta-feira (24/6), em Xangai, na China, do evento de oficialização de uma parceria entre a B3, a bolsa de valores brasileira, e a Wind Information, principal plataforma de informações financeiras da China. A iniciativa tem como objetivo ampliar a presença do mercado brasileiro entre investidores asiáticos e facilitar o fluxo de investimentos para o país. O ministro Dario Durigan chamou a parceria de "ponte de transparência que reduz distâncias" entre os países.
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Com o acordo, usuários institucionais chineses, como bancos, seguradoras, corretoras e gestoras de ativos, passarão a ter acesso em tempo real a informações da B3. Entre os dados disponibilizados estão cotações de mercado, índices, informações de referência e séries históricas utilizadas na análise de investimentos.
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A expectativa é que a medida reduza a assimetria de informações entre os mercados e permita que investidores chineses tenham mais facilidade para avaliar oportunidades no Brasil.
O chefe da Fazenda destacou que a integração dos dados representa um passo importante para ampliar a visibilidade do mercado brasileiro no exterior. “Ao integrarmos os dados da B3 à principal plataforma financeira da China, estamos construindo uma ponte de transparência que reduz distâncias e dá aos investidores asiáticos as ferramentas necessárias para participarem ativamente do nosso crescimento. Os investimentos fluem para onde há previsibilidade e informação clara”, afirmou.
Segundo Durigan, facilitar o acesso às informações financeiras é fundamental para diversificar as fontes de financiamento da economia brasileira e ampliar a participação de investidores internacionais no país.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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