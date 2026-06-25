Lula critica dependência de fertilizantes importados: "Preço aumenta a cada guerra"

"O pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço da guerra", criticou o líder petista - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira (25/6) a dependência do Brasil da importação de fertilizantes e afirmou que o país precisa recuperar sua capacidade de produção no setor para reduzir custos e fortalecer a economia interna. A declaração foi feita durante evento em Três Lagoas (MS), que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), da Petrobras.

Segundo o líder petista, a interrupção de projetos industriais e o fechamento de unidades produtivas ao longo dos anos contribuíram para o aumento da dependência externa e para o encarecimento de insumos estratégicos para o agronegócio. “O Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora”.

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Lula enfatizou que os custos acabam sendo repassados ao consumidor final, especialmente em períodos de instabilidade internacional. “O pobre brasileiro que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço dessa guerra”, insistiu.



O chefe do Executivo também criticou a paralisação de projetos industriais no setor e afirmou que a interrupção da UFN-III ocorreu mesmo com condições favoráveis para sua conclusão. Lula citou ainda o fechamento de unidades de fertilizantes em diferentes estados, apontando perda de capacidade produtiva ao longo dos anos.

“Aqui no Brasil, por irresponsabilidade de muita gente, não é só do governo, também muita gente do agronegócio nunca se preocupou em que a gente tivesse fábrica de fertilizante aqui, porque era muito barato importar”, declarou.