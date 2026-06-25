Lula diz que há "vagabundos" tentando vender a Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas aos defensores das privatizações e afirmou nesta quinta-feira (25/6) que existem pessoas trabalhando para enfraquecer a Petrobras e vender o patrimônio público brasileiro. A declaração foi feita durante a cerimônia que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS).
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Sem citar nomes, o líder petista acusou adversários de atuarem para desmontar a companhia e criticou a venda de ativos realizada nos últimos anos. “Tem uns vagabundos que são profissionais em tentar vender a Petrobras, em tentar desmoralizar a Petrobras, em tentar ‘vender’ que a Petrobras paga muito salário, que é muito cara”, afirmou durante evento que também contou com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriard.
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O presidente também voltou a questionar a política de privatizações adotada por governos anteriores. Segundo ele, sempre há tentativas de retirar o controle da companhia das mãos do Estado. Lula afirmou ainda que, quando não conseguem privatizar integralmente a empresa, os governos acabam vendendo partes da estatal. Somente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre janeiro de 2019 e agosto de 2022, foram vendidos 63 ativos, 67% do total, no valor de 33,9 bilhões de dólares — cerca de R$ 175 bilhões.
“Vira e mexe aparece um governante nesse país que quer vender a Petrobras... Quando eles percebem que não vão poder vender a Petrobras, eles começam a vender pedaço da Petrobras e vão vendendo por pedaço”, enfatizou.
"O que o povo brasileiro ganhou?"
O chefe do Executivo citou diretamente a privatização da BR Distribuidora, a venda da Liquigás e a privatização da Eletrobras. Em tom crítico, questionou quais benefícios essas operações trouxeram para a população. “Eu queria que aparecesse um gênio aqui na frente da imprensa para explicar ao mais humilde dos brasileiros o que o Brasil ganhou com a privatização da BR Distribuidora... Eu gostaria que alguém me explicasse por que privatizar a Eletrobras. Qual foi o ganho do Brasil? O que o povo brasileiro ganhou?”, questionou.
Ele também direcionou críticas a setores do mercado que defendem a venda de empresas públicas. “Muita gente travestida de investidor, de gestor, na verdade é um vendedor de coisas públicas a preço de bananas”, declarou.
Lula defendeu o papel estratégico da Petrobras para a economia brasileira e para os investimentos em energia. Ele destacou a estatal como uma das "melhores do mundo" e que tem importante papel no processo de transição energética do país. “Ter uma indústria como a Petrobras é um milagre para esse país, porque a Petrobras não é só uma indústria de petróleo, é a melhor. A Petrobras é uma empresa que tem um papel fundamental na famosa transição energética que esse país está passando”, finalizou.
Saiba Mais
Anúncio da Retomada das Obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras
25.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da Retomada das Obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, na BR-158, Km 301, em Três Lagoas - MS.