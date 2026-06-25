Lula diz que há "vagabundos" tentando vender a Petrobras

Lula e Magda Chambriard durante anúncio da retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, na BR-158, Km 301, em Três Lagoas (MS) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas aos defensores das privatizações e afirmou nesta quinta-feira (25/6) que existem pessoas trabalhando para enfraquecer a Petrobras e vender o patrimônio público brasileiro. A declaração foi feita durante a cerimônia que marcou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS).

Sem citar nomes, o líder petista acusou adversários de atuarem para desmontar a companhia e criticou a venda de ativos realizada nos últimos anos. “Tem uns vagabundos que são profissionais em tentar vender a Petrobras, em tentar desmoralizar a Petrobras, em tentar ‘vender’ que a Petrobras paga muito salário, que é muito cara”, afirmou durante evento que também contou com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriard.



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O presidente também voltou a questionar a política de privatizações adotada por governos anteriores. Segundo ele, sempre há tentativas de retirar o controle da companhia das mãos do Estado. Lula afirmou ainda que, quando não conseguem privatizar integralmente a empresa, os governos acabam vendendo partes da estatal. Somente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre janeiro de 2019 e agosto de 2022, foram vendidos 63 ativos, 67% do total, no valor de 33,9 bilhões de dólares — cerca de R$ 175 bilhões.

“Vira e mexe aparece um governante nesse país que quer vender a Petrobras... Quando eles percebem que não vão poder vender a Petrobras, eles começam a vender pedaço da Petrobras e vão vendendo por pedaço”, enfatizou.

"O que o povo brasileiro ganhou?"

O chefe do Executivo citou diretamente a privatização da BR Distribuidora, a venda da Liquigás e a privatização da Eletrobras. Em tom crítico, questionou quais benefícios essas operações trouxeram para a população. “Eu queria que aparecesse um gênio aqui na frente da imprensa para explicar ao mais humilde dos brasileiros o que o Brasil ganhou com a privatização da BR Distribuidora... Eu gostaria que alguém me explicasse por que privatizar a Eletrobras. Qual foi o ganho do Brasil? O que o povo brasileiro ganhou?”, questionou.



Ele também direcionou críticas a setores do mercado que defendem a venda de empresas públicas. “Muita gente travestida de investidor, de gestor, na verdade é um vendedor de coisas públicas a preço de bananas”, declarou.

Lula defendeu o papel estratégico da Petrobras para a economia brasileira e para os investimentos em energia. Ele destacou a estatal como uma das "melhores do mundo" e que tem importante papel no processo de transição energética do país. “Ter uma indústria como a Petrobras é um milagre para esse país, porque a Petrobras não é só uma indústria de petróleo, é a melhor. A Petrobras é uma empresa que tem um papel fundamental na famosa transição energética que esse país está passando”, finalizou.

Anúncio da Retomada das Obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras

25.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio da Retomada das Obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, na BR-158, Km 301, em Três Lagoas - MS.