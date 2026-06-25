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Combustíveis

Petrobras terá que importar diesel em julho, diz Magda Chambriard

Segundo a presidente da estatal, produção brasileira supriu a demanda nos últimos três meses por conta de incentivos do governo federal às refinarias

"Já estamos estudando como é que vamos fazer, nesse quinquênio, para sermos autossuficientes em diesel", declarou a presidente da Petrobras - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A Petrobras voltará a importar diesel em julho, após um período de três meses atendendo à demanda como a produção nacional. A informação é da presidente da estatal, Magda Chambriard, e foi divulgada nesta quinta-feira (25/6) durante evento da petroleira em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

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Em discurso, Chambriard destacou que o governo federal investiu nas refinarias brasileiras, o que permitiu segurar as importações. No período, por conta da guerra no Oriente Médio e do fechamento do Estreito de Ormuz, o barril do petróleo superou os U$ 100, elevando o preço dos combustíveis.

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"É por isso que a gente não precisou importar diesel nem em abril, nem em maio, nem em junho. Mas, agora em julho, nós vamos ter que importar. Por enquanto, porque já estamos estudando como é que vamos fazer, nesse quinquênio, para sermos autossuficientes em diesel", declarou Chambriard.

A fala ocorreu durante a cerimônia de retomada das obras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras, na cidade sul-mato-grossense. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também marcou presença.

Volatilidade no mercado

O governo federal adotou uma série de medidas para tentar conter o preço do diesel no país, após os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Dentre elas, subvenções (incentivos financeiros) para as refinarias brasileiras e para os importadores.

Por conta das medidas, segundo a presidente da estatal, não foi necessário importar diesel nos últimos três meses.

Nas últimas semanas, com o acordo de cessar-fogo assinado entre Estados Unidos e Irã, o petróleo caiu ao patamar em que estava antes do início da guerra. Nesta quinta-feira, o petróleo brent estava cotado a cerca de US$ 74.  Uma nova escalada do conflito, porém, pode retomar a volatilidade no mercado.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/06/2026 18:32
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