CazéTV muda formato de publicidade de bets após investigação da Senacon

"Decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas", informou a CazéTV - (crédito: Divulgação)

A CazéTV anunciou nesta quinta-feira (25/6) que irá adotar um formato mais conservador para a divulgação de casas de apostas esportivas durante suas transmissões.

A mudança ocorre após a repercussão das críticas contra o canal por inserir análises técnicas e sugestões de apostas ao vivo, e após a abertura de uma averiguação preliminar pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que apura possíveis irregularidades na publicidade de bets durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

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Em nota oficial, a emissora afirmou que a decisão faz parte de um processo de aperfeiçoamento, e reforçou o compromisso com a responsabilidade na comunicação com o público.

"Sempre que entendermos que podemos evoluir, nós vamos evoluir. Sempre que houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar. Porque esse é o compromisso da CazéTV com quem nos acompanha: transparência, responsabilidade e diálogo permanente", diz a nota.

Segundo a empresa, o modelo adotado até então fazia parte da identidade do canal, que buscava integrar de forma espontânea as ações comerciais às transmissões esportivas. No entanto, diante do amadurecimento da regulamentação do mercado de apostas no Brasil, a emissora decidiu rever a estratégia.

"O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas", informou.

Leia também: PT vai à Justiça contra anúncios de bets em transmissões esportivas

Respeito à legislação

A emissora também ressaltou que sempre atuou em conformidade com a legislação brasileira e com as regras do setor.

"Reforçamos que a veiculação de publicidade na CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) e as boas práticas do setor. Também trabalhamos exclusivamente com operadoras regularizadas pelo Ministério da Fazenda, em conformidade com a Lei nº 14.790", disse a empresa.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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