Sebrae lança cartão para identificar microempreendedores individuais

Microempreendedoras recebem primeiros cartões lançados pelo Sebrae para fortalecer classe C em cerimônia no Theatro Municipal de Niterói - (crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press)

Niterói (RJ)* – O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresentou, nesta terça-feira (30/6), o projeto Potência Empreendedora. Ainda na fase piloto, o objetivo é fortalecer os pequenos negócios da classe C que não recebem os benefícios do Cadastro Único (CadÚnico), que são voltados às classes D e E, e representam quase a metade dos microempreendedores individuais do país, segundo levantamento recente do próprio Sebrae e Instituto Locomotiva.

O carro chefe do projeto é o Cartão do Empreendedor, lançado para dar mais visibilidade e ampliar o acesso a benefícios para esse público, de acordo com o serviço. Inicialmente, o cartão é destinado aos microempreendedores individuais (MEIs), e funcionará como uma espécie de identificador desse público, para facilitar o acesso a serviços, capacitações, crédito e políticas públicas.

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A pesquisa realizada com o Instituto Locomotiva também identificou que 78% desse público, na classe C, ainda não se sente reconhecido como empreendedor pelo poder público. De acordo com o estudo, a burocracia ainda é tratada como o principal desafio ao crescimento desses pequenos negócios, além dos impostos e da dificuldade de acesso ao crédito.

Esse cenário também leva ao aumento da informalidade. Segundo o levantamento do Sebrae, 70% dos informais afirmam não ter vontade de abrir um número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

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Projeto piloto

O lançamento oficial do Potência Empreendedora ocorreu na manhã de hoje no Theatro Municipal de Niterói, com a presença do prefeito do município, Rodrigo Neves, e do presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, além de outras autoridades.

Inicialmente, a entrega dos cartões será limitada a cerca de 3 mil empreendimentos – formais e informais – da cidade de Niterói, que foi escolhida para receber o piloto desse projeto, que também contará com medidas de acesso a crédito, desburocratização, formalização, entre outras. A expectativa, de acordo com o Sebrae, é expandir para outros estados e o Distrito Federal ainda em 2026.

O presidente do Sebrae destacou que o lançamento do programa é uma resposta aos anseios da classe e disse que a ideia é chegar a todas as regiões do país ainda este ano. “O cartão empreendedor é justamente, eu diria, o reconhecimento, a identidade desse empresário que está no corre todo dia e que precisa desse apoio para que possa ter acesso a uma renda com mais qualidade”, comentou Soares.

Já o prefeito de Niterói destacou que o município já possui um programa que oferece, por meio da prefeitura, créditos que variam entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, subsidiados por royalties do petróleo. Segundo ele, o apoio às micro e pequenas empresas contribuiu para salvar empresas da falência durante a pandemia, além de aumentar o comércio no centro da cidade.

“Eu tenho certeza que, a partir desse projeto piloto em Niterói, nós vamos conseguir inspirar outras cidades para apoiar e os empreendedores, sobretudo os MEIs, com esse cartão e com esse programa”, disse Rodrigo Neves.

*O jornalista viajou a convite do Sebrae Nacional