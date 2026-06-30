Receita paga nesta terça segundo lote de restituição do Imposto de Renda

Do montante liberado nesta terça-feira, R$ 4,49 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade prevista em lei - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)

A Receita Federal realiza nesta terça-feira (30/6) o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2026. Serão creditados R$ 16 bilhões a 9.585.797 contribuintes, no maior lote já registrado em quantidade de beneficiários e com valor equivalente ao do primeiro lote, pago no fim de maio.

Com os dois primeiros pagamentos do calendário deste ano, o Fisco terá devolvido R$ 32 bilhões a aproximadamente 18,3 milhões de contribuintes. Segundo a Receita, esse volume corresponde a cerca de 80% do total de restituições estimadas para 2026, refletindo maior velocidade no processamento das declarações.

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Do montante liberado nesta terça-feira, R$ 4,49 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade prevista em lei. Estão nesse grupo 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1.106.923 contribuintes entre 60 e 79 anos, 106.294 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave e 507.768 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 7.709.752 contribuintes serão contemplados por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido receber a restituição por Pix, critérios que passaram a garantir prioridade na fila de pagamentos. De acordo com a Receita, neste segundo lote não há restituições destinadas a contribuintes sem qualquer critério de prioridade.

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O órgão atribui a antecipação das restituições ao ganho de eficiência no processamento das declarações e ao avanço da digitalização dos serviços, com a ampliação do uso da declaração pré-preenchida e do Pix como forma de recebimento.

A consulta ao lote permanece disponível no portal da Receita Federal, na área "Meu Imposto de Renda", e também pode ser feita pelo aplicativo do órgão para dispositivos móveis. O contribuinte também pode acessar o extrato da declaração no e-CAC para verificar eventuais pendências.

Os depósitos são efetuados exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Nos casos em que houver inconsistência nos dados bancários ou impedimento na conta informada, o crédito poderá ser reagendado junto ao Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa de pagamento. Depois desse prazo, a restituição deverá ser solicitada por meio do e-CAC.