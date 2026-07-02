Recife reúne especialistas em seminário sobre economia e política

Entre os participantes do semnário está a diretora de Redação do Correio Braziliense - (crédito: Divulgação)

Recife recebe, na sexta-feira (3/7), a quinta edição do "Seminários Facto". O evento ocorre no Beach Class Convention By Mai, e reúne jornalistas da mídia nacional, economistas e lideranças políticas para debater cenários eleitorais, jornalismo investigativo e as tendências de mercado para o segundo semestre de 2026.

Entre os participantes está a diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, que vai analisar, ao lado de outros jornalistas, as articulações e os possíveis cenários que desenham o futuro político do país no painel Política e Jornalismo. Os painelistas vão destrinchar os bastidores da cobertura das eleições e os desafios do jornalismo investigativo em meio a uma campanha eleitoral.

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Participantes do "Seminário Facto" (foto: Divulgação)

A programação começará às 14h30, com a palestra de abertura comandada pelo comunicador e empresário Phelipe Siani (ex-Globo e CNN), que apresentará perspectiva sobre comunicação e inovação.

O encerramento do evento, às 18h30, ficará a cargo do cientista político e professor Fernando Schuler (Estadão e Band). Ele ministrará a palestra magna focada no panorama eleitoral brasileiro e nas expectativas para a sucessão presidencial.

As inscrições para acompanhar o evento presencialmente são gratuitas e limitadas, e podem ser feitas pelo e-mail seminário.factocomunicacao@gmail.com e pelo WhatsApp (81) 99870.9345.