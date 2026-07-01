Empresa aérea e subsidiária abrem mais de 200 vagas para pilotos no Brasil

A Azul e sua subsidiária de aviação regional, a Azul Conecta, abrirão 220 vagas para pilotos nos próximos meses. As contratações são impulsionadas pela expansão da frota e pelo fortalecimento das operações da companhia aérea.
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O movimento acompanha o plano de crescimento da empresa e reforça seu compromisso com a ampliação da conectividade no Brasil. A Azul é a maior companhia do país em número de voos e destinos atendidos.
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O processo seletivo na Azul inclui vagas para copilotos das aeronaves Embraer E1, Embraer E2 e ATR 72. Na Azul Conecta, as oportunidades são para comandantes e copilotos dos modelos Cessna Caravan e Pilatus PC-12.
A subsidiária também se prepara para incorporar os novos SkyCourier, que ampliarão a capacidade de conectar cidades e regiões. Recentemente, a Azul anunciou a aquisição de novas aeronaves Airbus A330-900, A330-200 e Embraer E2, cujas primeiras unidades já começaram a ser entregues.
“Estamos vivendo um momento importante de expansão da nossa operação e de fortalecimento da nossa frota”, afirma Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul Linhas Aéreas. Ele acrescenta que a empresa segue investindo em pessoas para acompanhar esse crescimento.
Os interessados devem acessar a página de carreiras da companhia no portal Gupy, no site https://voeazul.gupy.io/, e cadastrar-se no Banco de Talentos de Pilotos. Os requisitos para cada posição estão detalhados no portal.
Benefícios para Tripulantes
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Assistência médica e odontológica;
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Previdência privada;
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Seguro de vida gratuito;
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Auxílio creche;
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Descontos em serviços através do Clube de Descontos da Azul;
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Programa de Concessão de Passagens Aéreas para familiares;
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Programas de bem-estar como telemedicina e acompanhamento nutricional;
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Suporte psicossocial, jurídico e financeiro;
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Acesso a treinamentos na Universidade Corporativa UniAzul.
Requisitos mínimos
Copiloto - Azul Conecta
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Horas de voo analisadas pelo Comitê de Recrutamento;
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Licença de Piloto Comercial;
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Habilitação MNTE (válida ou vencida);
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Habilitação IFR (válida ou vencida);
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CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil (válido);
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Passaporte Brasileiro (válido);
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Proficiência em Inglês ICAO 4 ou superior é um diferencial;
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Curso superior é uma vantagem.
Copiloto Fast Track – Azul Conecta
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Horas de voo analisadas pelo Comitê de Recrutamento;
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Licença de Piloto Comercial;
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Habilitação MNTE (válida ou vencida);
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Habilitação IFR (válida ou vencida);
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CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil (válido);
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Passaporte Brasileiro (válido);
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Proficiência em Inglês ICAO 4 ou superior é um diferencial;
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Curso superior é uma vantagem.
Comandante – Azul Conecta
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Horas de voo analisadas pelo Comitê de Recrutamento;
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Licença de Piloto Comercial;
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Mínimo de 100 horas de voo noturnas;
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Habilitação MNTE (válida ou vencida);
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Habilitação IFR (válida ou vencida);
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CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil (válido);
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Passaporte Brasileiro (válido);
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Proficiência em Inglês ICAO 4 ou superior é um diferencial;
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Curso superior é uma vantagem.
Copiloto - Azul Linhas Aéreas
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Horas de voo analisadas pelo Comitê de Recrutamento;
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Licença de Piloto Comercial;
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Habilitação MLTE ou TIPO (válida ou vencida);
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Habilitação IFR (válida ou vencida);
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Jet Training ou experiência em Multi-Crew (empresa RBAC 121/135);
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CCT PLA - PLA Teórico;
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CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil (válido);
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Proficiência em Inglês ICAO 4 ou superior (válido por 2 meses);
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Passaporte Brasileiro (válido);
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Visto Americano B1/B2 (válido, não requerido para frota ATR 72);
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Curso superior é uma vantagem.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.