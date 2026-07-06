Microsoft demitirá 4.800 funcionários em todo o mundo

Segundo a empresa, 3.200 vagas serão eliminadas na área de games - (crédito: Simon Ray/Unsplash)

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (6/7) que demitirá nos próximos dias cerca de 4.800 funcionários em todo o mundo, o equivalente a aproximadamente 2,1% do quadro global de empregados. A maior parte dos cortes ocorrerá na divisão de jogos Xbox, que também passará por uma ampla reestruturação.

Leia mais: Microsoft considera fechar Arkane e cancelar desenvolvimento de jogo do Blade

Segundo a empresa, 3.200 vagas serão eliminadas na área de games. Além disso, a Microsoft venderá quatro estúdios ligados ao Xbox e reorganizará parte de suas operações, em uma tentativa de tornar o negócio mais eficiente após anos de investimentos bilionários no setor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da Reuters, a companhia afirmou que as demissões não têm como objetivo substituir trabalhadores por inteligência artificial. Em comunicado aos funcionários, a diretora de Recursos Humanos, Amy Coleman, disse que os cargos extintos não serão ocupados por sistemas de IA, embora a tecnologia esteja mudando a forma como o trabalho é realizado.

Nos últimos anos, a gigante da tecnologia investiu pesado na expansão do Xbox, incluindo a compra da Activision Blizzard, mas ainda enfrenta dificuldades para competir com os consoles da Sony e da Nintendo. A empresa também vem ampliando a estratégia de levar seus jogos para diferentes plataformas, reduzindo a dependência de títulos exclusivos para impulsionar as vendas do Xbox.

Os cortes ocorrem em meio ao aumento dos investimentos da empresa em IA e infraestrutura para serviços de nuvem. O crescimento da demanda por IA tem impulsionado o Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, mas também elevou significativamente os custos com data centers e equipamentos, levando a empresa a revisar sua estrutura de gastos.