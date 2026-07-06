Economia brasileira perde fôlego em junho, aponta índice da Getnet

Comércio e serviços sentem o impacto da desaceleração econômica no Brasil, com quedas significativas no varejo e alojamento - (crédito: Flow)

A atividade econômica brasileira perdeu fôlego em junho, segundo o índice da Getnet desenvolvido em parceria com o Santander. Os dados apontam para um recuo expressivo nos setores de serviços e varejo, influenciados pela política monetária contracionista e pela perda de efeito dos estímulos fiscais.

O indicador de serviços registrou uma forte queda de 5,9% em relação a maio, revertendo a dinâmica positiva observada nos meses de março, abril e maio. A retração foi puxada principalmente pelos segmentos de alojamento e alimentação, com queda de 6,5%, e outros serviços às famílias, que recuaram 1,2%.

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Na comparação interanual, o setor de serviços acumula uma contração de 7,0%, atingindo os níveis mais baixos desde março de 2022. A leitura é que os juros altos podem estar influenciando com mais força os serviços, enquanto a resiliência do mercado de trabalho perde tração.

Varejo também sente o impacto

O varejo ampliado contraiu 1,4% em junho, enquanto o restrito teve uma queda mais contida, de 0,2%. O desempenho negativo foi disseminado, atingindo diversas categorias. Na métrica interanual, o varejo ampliado caiu 0,4% e o restrito, 7,2%.

Os segmentos com as maiores quedas foram:

combustíveis: -4,9%

vestuário: -4,6%

móveis e eletrodomésticos: -4,4%

materiais de construção: -3,9%

automóveis, partes e peças: -2,5%

Segundo Henrique Danyi, economista do Santander, os dados reforçam a perda de tração da atividade, especialmente em segmentos mais sensíveis à renda e ao crédito. Mesmo com eventos de grande apelo como a Copa do Mundo, o efeito positivo no consumo não foi suficiente para compensar a desaceleração geral da demanda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.