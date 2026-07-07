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335 empresas se manifestam sobre tarifas de Trump a produtos brasileiros

Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção - (crédito: mrcolo/Pixabay )
As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção - (crédito: mrcolo/Pixabay )

Uma lista de 335 empresas e organizações brasileiras e norte-americanas se manifestaram formalmente sobre a medida do governo dos Estados Unidos de propor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em julho deste ano, com base na seção 301.

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Outras 30 manifestações de pessoas físicas foram registradas, como a do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). (Veja uma lista mais abaixo).

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O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu um espaço em seu portal para receber comentários sobre a medida e o prazo para envio das manifestações terminou em 1º de julho. A Seção 301 é um dispositivo legal que permite aos americanos impor tarifas coercitivas sobre mercadorias de países cujas atividades estariam supostamente prejudicando o setor comercial dos Estados Unidos.

Entre as empresas que se manifestaram estão gigantes de seus setores, como a Coca-Cola, eBay, Nestlé, Faber-Castell e Tesla. Além do posicionamento do governo brasileiro, diversas entidades setoriais do País também registraram posicionamento no portal do USTR, como a Confederação Nacional da Indústria (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O governo Trump justificou a taxação em razão de "políticas e práticas relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; combate à corrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal".

As empresas contrárias à resolução alegam que este novo tarifaço pode trazer ônus a curto prazo nas cadeias de produção e, além disso, que a medida também prejudica os norte-americanos em detrimento dos investigados. Pode-se dizer que boa parte das manifestações registradas são contrárias à medida, visto que a maioria são de empresas brasileiras e americanas apontando pontos desfavoráveis para sua atividade específica.

Veja 30 empresas que se manifestaram:

  • Archer Daniels Midland (ADM) - agronegócio
  • Bauducco Foods Inc. - alimentos
  • Becton, Dickinson and Company - tecnologia médica
  • Builders FirstSourc - materiais de construção
  • Caterpillar Inc. - máquinas e equipamentos
  • Celanese Corporation - química
  • Cleveland-Cliffs Inc. - mineração e siderurgia
  • Coca-Cola Company - bebidas
  • Companhia Siderúrgica Nacional - siderurgia
  • Dow - química
  • Eastman Chemical Company - química
  • eBay - comércio eletrônico
  • Faber-Castell - papelaria e materiais de escrita
  • Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda. - materiais de construção
  • JBS S.A. - alimentos
  • Kimberly-Clark Corporation - higiene
  • Klabin S.A. - papel e celulose
  • Louis Dreyfus Company - agronegócio
  • Nestlé - alimentos
  • Nucor Corporation - siderurgia
  • Olin Winchesater, LLC - defesa e munições
  • Philip Morris - tabaco
  • Siemens Energy - energia
  • Steel Dynamics, Inc. - siderurgia
  • Suzano S.A. - papel e celulose
  • Sylvamo - papel e celulose
  • Taurus Holdings, Inc. - defesa e armas
  • Tesla, Inc. - indústria automotiva
  • Tramontina - bens de consumo
  • WEG Electric Corp. - máquinas e equipamentos

Veja 10 organizações ou entidades que se manifestaram:

  • Governo do Brasil
  • Câmara Americana de Comércio para o Brasil
  • Confederação Nacional da Indústria - principal entidade da indústria brasileira
  • Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - principal federação da indústria brasileira
  • Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - principal entidade do agronegócio brasileiro
  • Indústria Brasileira de Árvores - principal entidade da indústria brasileira de árvores cultivadas, papel e celulose
  • Associação Brasileira da Indústria Química - principal entidade da indústria química brasileira
  • Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - principal entidade da indústria brasileira de alimentos
  • União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - principal entidade do setor sucroenergético brasileiro
  • Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - principal entidade da indústria brasileira de máquinas e equipamentos

A lista completa pode ser encontrada no site do USTR.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 07/07/2026 17:40
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