Crescimento do setor óptico impulsiona expansão das franquias

Aumento na necessidade de correção ocular e busca por modelos diferentes impulsiona o crescimento do setor - (crédito: Freepik/wirestock)

O mercado óptico brasileiro vive um momento de forte expansão, impulsionado pelo aumento da demanda por correção visual, mudanças no comportamento do consumidor e pela transformação das óticas em centros de serviços.

O cenário tem atraído investimentos de grandes redes e ampliado o interesse pelo franchising, em um segmento que registrou crescimento de 42% nos últimos cinco anos.

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Segundo a head de expansão da Livo, Fernanda Milred, fatores como o envelhecimento da população, o uso excessivo de telas e a mudança na relação dos consumidores com os óculos explicam o avanço do setor.

"O segmento óptico vem crescendo cada vez mais. Nos últimos cinco anos, cresceu 42%, o que é gigante. O excesso de uso de telas está antecipando o uso de óculos, inclusive em crianças, e, ao mesmo tempo, as pessoas vivem mais e passam mais tempo precisando de correção visual", afirma.

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Ela destaca que os óculos deixaram de ser apenas um item de necessidade para se tornarem um acessório de moda e estilo, aumentando o consumo por cliente.

"Hoje, o consumidor compra óculos por estilo. Antes, ele tinha um único modelo durante anos. Agora ele compra dois, três, quatro óculos para diferentes momentos do dia. Isso amplia bastante o mercado", disse.

Exames de vista

Outro movimento que tem transformado o setor é a oferta de exames de vista dentro das próprias óticas, após a liberação da optometria no estado de São Paulo. Para a executiva, o modelo deve ganhar espaço em todo o mercado.

"Não tem como segurar. O exame dentro da loja é uma prestação de serviço, uma comodidade para o consumidor e também uma forma de ampliar o acesso à saúde visual", comentou.

Ela lembra que cerca de 35% dos brasileiros nunca fizeram um exame de vista, percentual que chega a 70% nas periferias. A empresa mantém uma parceria com a Gerando Falcões e relata que, em uma ação social com 70 crianças, mais de 60 precisavam de óculos.

"Essas crianças eram vistas como desatentas ou com dificuldade de aprendizagem, quando, na verdade, elas simplesmente não enxergavam. É acesso básico à saúde", explicou a executiva.

Para Fernanda, a falta de oftalmologistas em diversas regiões do país reforça a importância da ampliação do acesso aos exames. "Hoje, temos menos de 20 mil oftalmologistas para atender mais de 213 milhões de pessoas, e a maioria está concentrada nas grandes capitais", frisa.

Na visão da diretora-geral da divisão de varejo da EssilorLuxottica no Brasil, Silvina Mirabella, o crescimento da demanda por saúde visual também explica a estratégia de expansão das redes de franquias.

A executiva afirma que a tendência acompanha um cenário global. "As estatísticas mostram que, em pouco tempo, 50% da população mundial vai precisar de correção visual. Isso acontece pelo envelhecimento da população e pelo aumento da miopia infantil", disse.

A Óticas Carol passou a integrar a EssilorLuxottica em 2017, após ter iniciado sua trajetória no interior de São Paulo e expandido gradualmente pelo país. Hoje, a marca está presente em todos os estados brasileiros.

Segundo Silvina, a capilaridade da rede é fundamental para ampliar o acesso aos serviços. "Temos um produto de alta tecnologia que pode ajudar as pessoas a enxergarem melhor. Precisamos estar próximos delas. Saúde visual depende de proximidade", pontuou.

Ela ressalta que o consumidor também passou a valorizar a estética dos óculos, fazendo com que a experiência nas lojas ganhe importância. "Não basta oferecer lentes de alta qualidade. As pessoas também querem se enxergar bem, sentir que o óculos combina com seu estilo. Por isso investimos em uma experiência de loja moderna, acolhedora e próxima do consumidor", diz ainda S

Programas sociais

A democratização do acesso à saúde visual também está no centro da estratégia do Instituto Visão Solidária (IVS). O CEO e fundador da rede, Tony Cozendey, afirma que o negócio nasceu em 2015 com o propósito de tornar os óculos mais acessíveis e romper a percepção de que o produto é necessariamente caro.

O executivo destaca que o Mercadão dos Óculos mantém o programa social Olhares do Bem, por meio do qual doa lentes para crianças em situação de vulnerabilidade. A iniciativa surgiu após parceiros identificarem que muitas crianças assistiam a sessões de cinema em comunidades muito próximas da tela porque não conseguiam enxergar com clareza.

"Para cada lente 4K vendida na nossa rede, doamos gratuitamente uma lente para uma criança carente. Trabalhamos com parceiros em diversas regiões do país, para garantir que esses óculos cheguem a quem precisa", disse o empresário.

Segundo ele, a empresa apostou em um modelo diferente do tradicional, permitindo que o cliente escolha livremente entre milhares de armações com preços padronizados, tornando o processo de compra mais simples e transparente. "A gente queria quebrar o paradigma de que óculos é caro. Criamos uma experiência diferente, baseada em acessibilidade e democratização", afirmou.

Após validar o modelo com sete lojas próprias, a empresa iniciou a expansão por franquias em 2022. Atualmente, o IVS soma mais de 370 unidades comercializadas, sendo mais de 200 em operação, com média de quase três lojas por franqueado.

Para Cozendey, o interesse crescente dos empreendedores pelo segmento está diretamente ligado ao fato de o mercado óptico atender uma necessidade permanente da população.

"O setor cresce porque é saúde. As pessoas estão mais preocupadas com qualidade de vida, enquanto a população envelhece e as crianças têm contato cada vez mais precoce com a tecnologia. Depois dos 40 anos, cerca de 98% das pessoas precisarão de um óculos para leitura. E, quando a pessoa começa a usar, dificilmente deixa de usar", disse o executivo.