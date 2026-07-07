Meta pode enfrentar multas de até US$ 1,4 trilhão por danos a menores nos EUA

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, informou à Justiça dos Estados Unidos que pode ser condenada ao pagamento de multas que, somadas, chegam a US$ 1,4 trilhão. A estimativa foi apresentada pela própria empresa em um tribunal na segunda-feira (6/7), durante uma tentativa de reduzir ou suspender as penalidades solicitadas em ações movidas por estados americanos.
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Segundo a companhia, uma sanção desse porte seria inédita na história das leis de defesa do consumidor dos Estados Unidos. O valor também se aproxima do atual valor de mercado da empresa, estimado em cerca de US$ 1,52 trilhão.
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As ações judiciais acusam a Meta de desenvolver plataformas que estimulam o uso compulsivo por menores de idade, contribuindo para problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes. Os processos foram apresentados pelos estados do Colorado, Califórnia, Kentucky e Nova Jérsei.
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Na defesa apresentada à Justiça, a empresa argumenta que os valores cobrados não refletem danos comprovados, mas foram calculados a partir da multiplicação de supostas violações pelo número estimado de jovens usuários das plataformas.
A Meta também rejeita as acusações de que Facebook e Instagram provoquem dependência química ou psicológica, afirmando que não há comprovação científica que sustente essa tese.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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