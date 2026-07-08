Petróleo sobe mais de 6% após fim de cessar-fogo entre EUA e Irã

Os preços internacionais do petróleo voltaram a disparar nesta quarta-feira (8/7) após uma nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. O movimento foi desencadeado por ataques norte-americanos em resposta ao que Washington classificou como ofensivas iranianas contra três embarcações comerciais no estreito de Ormuz.
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O barril do Brent, referência global, chegou a ser negociado a US$ 79,24 por volta das 4h15, avanço de 6,85% em relação ao fechamento anterior e maior cotação desde 17 de junho. Mais tarde, às 9h30, o contrato recuava para US$ 77,423, mas ainda registrava valorização de 4,20%.
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A valorização reflete o temor de interrupções no fornecimento de petróleo após novos ataques no estreito de Ormuz. Um navio de gás natural liquefeito (GNL) do Catar foi danificado e outro petroleiro saudita sofreu avarias na região.
Em resposta, a Casa Branca revogou a licença que permitia ao Irã exportar petróleo e endureceu o tom contra Teerã. O presidente Donald Trump declarou que o cessar-fogo firmado no fim de junho "acabou" após os ataques iranianos contra interesses norte-americanos.
Com o agravamento da crise, autoridades marítimas elevaram para "grave" o nível de risco para embarcações que cruzam o estreito de Hormuz, enquanto o mercado voltou a precificar o risco de interrupções na oferta global da commodity.
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