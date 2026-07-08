FGV: IPC-S desacelera para 0,31% na primeira quadrissemana de julho

A principal contribuição para a desaceleração do índice veio do grupo Alimentação - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de julho de 2026 registrou alta de 0,31%, segundo dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (8/7). O resultado representa uma desaceleração em relação à última quadrissemana de junho, quando o indicador havia avançado 0,36%.

Com o novo resultado, o IPC-S acumula alta de 3,31% no ano e de 4,26% nos últimos 12 meses. A coleta de preços foi realizada entre os dias 8 de junho e 7 de julho e comparada ao período de 8 de maio a 7 de junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A principal contribuição para a desaceleração do índice veio do grupo Alimentação, em que a taxa passou de 0,47% na última quadrissemana de junho para apenas 0,01% na primeira leitura de julho.

Além da alimentação, também perderam força os grupos Despesas Diversas, que desacelerou de 1,30% para 0,79%; Saúde e Cuidados Pessoais, de 0,50% para 0,46%; e Vestuário, que aprofundou a deflação de -0,52% para -0,53%.

O maior avanço ocorreu em Comunicação, com a taxa passando de 0,02% para 0,84%. Também apresentaram aumento Educação, Leitura e Recreação, de 0,37% para 0,58%; Habitação, de 0,37% para 0,44%; e Transportes, de 0,10% para 0,16%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Petróleo sobe mais de 6% após fim de cessar-fogo entre EUA e Irã

Petróleo sobe mais de 6% após fim de cessar-fogo entre EUA e Irã Economia Trump encerra cessar-fogo com o Irã e derruba bolsas pelo mundo

Trump encerra cessar-fogo com o Irã e derruba bolsas pelo mundo Economia Governo e FPA buscam consenso sobre renegociação de dívidas rurais

Governo e FPA buscam consenso sobre renegociação de dívidas rurais Economia Alcolumbre e PT travam novo embate sobre PEC

Alcolumbre e PT travam novo embate sobre PEC Economia Congresso debate novas regras e cerco maior às bets no Brasil

Congresso debate novas regras e cerco maior às bets no Brasil Economia Governo corre contra o tempo para evitar novo tarifaço de Trump