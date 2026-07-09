CNPE votará aumento do etanol na gasolina na próxima terça, diz Motta

Motta informou que o encaminhamento foi acertado após conversa com os ministros do Planejamento e de Minas e Energia - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (9/7) que o governo e o Congresso chegaram a um entendimento para avançar com medidas voltadas ao mercado de combustíveis. Segundo ele, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reunirá na próxima terça-feira (14) para deliberar sobre o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%.

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Em publicação nas redes sociais, Motta informou que o encaminhamento foi acertado após conversa com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

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O parlamentar também afirmou que o governo permanece comprometido em retirar o subsídio atualmente concedido à gasolina, mas que a decisão dependerá da estabilização dos preços internacionais do petróleo, pressionados pelo conflito entre Irã e Estados Unidos.

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"Com relação ao PLP dos combustíveis, o governo federal segue comprometido em retirar o subsídio que está sendo dado para a gasolina, necessitando apenas de mais um tempo para aguardar a estabilização do preço decorrente do conflito no Irã", acrescentou Motta em publicação no X.

A manifestação ocorre após o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmar que o governo adiou para a próxima semana a decisão sobre o fim da subvenção à gasolina, diante da alta recente das cotações do petróleo no mercado internacional. Segundo ele, a retirada do benefício poderá ser parcial ou total, a depender da evolução do cenário externo.