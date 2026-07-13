Mais de 4 mil produtos brasileiros estão na mira de tarifa de 37,5% nos EUA

Caso os Estados Unidos confirmem as novas sobretaxas em discussão, 4.187 produtos brasileiros, que somam US$ 14,9 bilhões em exportações, poderão ser atingidos por uma tarifa de até 37,5%, segundo projeção da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O percentual reúne a tarifa temporária de 10% já em vigor e outras duas medidas em análise: uma sobretaxa de 25%, voltada ao Brasil, e outra de 12,5%, ligada a uma investigação sobre trabalho forçado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na prática, a adoção das duas novas medidas elevaria em 27,5 pontos percentuais a carga tributária incidente sobre esses produtos, fazendo com que a taxação total passasse dos atuais 10% para 37,5%.

De acordo com a CNI, 62% dos itens potencialmente afetados são bens intermediários, usados como insumos pela indústria norte-americana. A entidade alerta que o aumento dos custos tende a prejudicar não apenas os exportadores brasileiros, mas também empresas e consumidores dos Estados Unidos.

Investigações

As propostas são analisadas em duas investigações distintas conduzidas pelo governo norte-americano. A primeira trata especificamente das importações brasileiras e pode resultar em uma sobretaxa de 25%.

A segunda apura possíveis casos de trabalho forçado e prevê uma tarifa adicional de 12,5% para os países abrangidos, entre eles o Brasil. Ambas se somariam à tarifa temporária de 10% aplicada com base na Seção 122 da legislação comercial dos Estados Unidos, em vigor até 24 de julho.

Entre os produtos sujeitos à tarifa máxima, o Brasil é hoje o principal fornecedor do mercado norte-americano em 11 categorias, o que, na avaliação da CNI, evidencia que as medidas podem provocar impactos relevantes sobre as cadeias produtivas dos dois países.

Entre os itens citados estão: