Nova mistura de etanol pode reduzir gasolina em R$ 0,03, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (14/7) que a elevação da mistura de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32% (E32), deve reduzir em cerca de R$ 0,03 o preço do litro vendido nos postos. A medida, aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), começa a valer em 1º de agosto e terá vigência inicial de 180 dias.

“Barateia R$ 0,03, mas, principalmente, diminui nossa dependência de importação”, pontuo o ministro, após a reunião do CNPE. Segundo Silveira, a mudança também busca ampliar o uso do biocombustível produzido no país e reduzir a exposição do mercado brasileiro às oscilações internacionais do petróleo.

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De acordo com o governo, a nova mistura deve reduzir em cerca de 900 milhões de litros por ano a necessidade de importação de gasolina pelo país. A alteração, que eleva a participação do etanol anidro de 30% para 32%, será identificada como E32. Atualmente, a gasolina comercializada no Brasil utiliza a mistura E30.

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Prazo definido

O ministro afirmou ainda que a adoção temporária do novo percentual foi uma medida de “excesso de zelo”, e indicou que a intenção do governo é tornar a mistura permanente. A regra poderá ser prorrogada uma vez por igual período, mas uma eventual mudança definitiva dependerá de nova decisão do CNPE.

“A transitoriedade é por um excesso de zelo. No etanol, estamos completamente seguros para avançar até o E32. Então, essa transitoriedade é só uma forma de nos precavermos, para que, ao longo de 180 dias, a gente possa ver o que está acontecendo", disse Silveira.