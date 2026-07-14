Brasil assina acordo de ampliação de voos entre países sul-americanos

"Demos um primeiro passo para que possamos ter mais cidades conectadas na América do Sul", afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca - (crédito: Divulgação/Ministério de Portos e Aeroportos)

O Brasil assinou, nesta terça-feira (14/7), em Assunção, Paraguai, um acordo de integração sul-americana no mercado de aviação civil. Intitulado memorando de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas), o documento prevê a criação de um mercado comum de transporte aéreo entre os países da América do Sul, batizado Céu Único Sul-Americano.

Além de Brasil e Paraguai, o acordo foi assinado por países como Argentina e Chile. “Demos um primeiro passo para que possamos ter mais cidades conectadas na América do Sul", comentou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

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"Essa parceria que assinamos com Paraguai e Argentina, para a implementação da 7ª Liberdade do Ar, e para a realização de estudos voltados ao acesso às demais liberdades, permitirá que, no futuro, estejamos mais integrados, assim como ocorre na União Europeia, na África e na Oceania", acrescentou.

Ausente na assinatura do acordo, o Uruguai justificou que deve participar do endosso ao mercado comum de transporte aéreo entre países da América do Sul. De acordo com o Ministério da Portos e Aeroportos, há uma perspectiva de que outros países sul-americanos também participem do acordo.

Voos domésticos de aéreas internacionais

O acordo ainda permite que empresas aéreas de diferentes países operem voos domésticos. Com a implementação do memorando, é possível que a companhia aérea argentina Aerolíneas Argentinas realize um voo entre Brasília e Rio de Janeiro, por exemplo, desde que o trecho faça parte de uma linha internacional.

Da mesma forma, a aérea brasileira Azul, por exemplo, poderia operar voos entre cidades da Argentina ou do Chile.