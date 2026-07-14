PF indicia Careca do INSS e mais 47 pessoas em inquérito sobre fraudes

Primeiro relatório final sobre o caso foi enviado ao gabinete do relator no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro André Mendonça - (crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

A Polícia Federal (PF) indiciou 48 pessoas na primeira etapa da Operação Sem Desconto, que apura fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O primeiro relatório final sobre o caso foi enviado nesta terça-feira (14/7) ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento, de 265 páginas, está no gabinete do relator, ministro André Mendonça.

Entre os nomes indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-procurador-geral do órgão Virgílio de Oliveira Filho. Além deles, também foi indiciado o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes.

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As investigações apuram descontos indevidos nos benefícios de milhões de segurados, por meio de associações que não estavam autorizadas a fazer os confiscos. A operação investiga os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O Careca do INSS foi indiciado por lavagem de dinheiro e participação em corrupção ativa. Carlos Roberto Ferreira Lopes responderá por organização criminosa, lavagem de dinheiro em caráter majorado e reiterado e corrupção ativa majorada. Os indiciados decidiram não se manifestar sobre o caso neste momento.

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