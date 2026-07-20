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Mercado reduz projeção da inflação de 2026 pela terceira semana seguida

Boletim Focus mostra leve recuo na estimativa do IPCA, que segue acima do teto da meta. Previsões para Selic, PIB e câmbio permanecem praticamente estáveis

A meta de inflação é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A meta de inflação é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a expectativa para a inflação de 2026 pela terceira semana consecutiva. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (20/7) pelo Banco Central (BC), a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,16% para 5,15%.

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Apesar da revisão para baixo, a estimativa segue acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Pelo sistema de metas contínuas, o objetivo para o IPCA é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, o que fixa o limite superior em 4,5%.

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Para os anos seguintes, as projeções permaneceram praticamente estáveis. A estimativa para o IPCA de 2027 foi mantida em 4,20%, enquanto a previsão para 2028 subiu de 3,70% para 3,78%. Já para 2029, a expectativa seguiu inalterada em 3,50%.

Selic

As projeções para a taxa básica de juros (Selic) permaneceram estáveis em todo o horizonte da pesquisa. Para 2026, a expectativa foi mantida em 14% ao ano. Em 2027, os economistas continuaram projetando a taxa em 12% ao ano. Para 2028, a estimativa seguiu em 10,50%, enquanto, para 2029, permaneceu em 10% ao ano.

PIB

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 permaneceu estável em 1,99%. Para 2027, a estimativa segue em 1,65%. Já para 2028, os economistas mantiveram a expectativa de expansão de 2%, mesmo percentual projetado para 2029.

Câmbio 

No câmbio, a projeção para a cotação do dólar ao fim de 2026 foi mantida em R$ 5,20. Para 2027, a expectativa permaneceu em R$ 5,28. Já para 2028, a estimativa recuou pela segunda semana consecutiva, passando de R$ 5,34 para R$ 5,30. Para 2029, a projeção seguiu inalterada em R$ 5,40.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 20/07/2026 09:47
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