Bolsa caminha para julho com menor liquidez desde a pandemia

O mercado acionário brasileiro caminha para encerrar julho com um dos menores níveis de negociação desde a pandemia. Um levantamento da consultoria Elos Ayta, divulgado nesta terça-feira (21/7), elaborado com base em dados da B3, aponta que o volume financeiro médio diário do mercado à vista alcançou R$ 16,95 bilhões até o dia 20, o sexto menor patamar mensal da série iniciada em janeiro de 2020.
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“O mercado acionário brasileiro atravessa um dos períodos de menor liquidez dos últimos anos”, destaca em nota. O estudo identifica um padrão que tem se repetido nos últimos anos, julho aparece pela terceira vez entre os 10 meses de menor liquidez do período analisado. Em 2024, 2025 e agora em 2026, o mês figurou entre os menores volumes negociados, o que, segundo a consultoria, reforça a percepção de um efeito sazonal ligado ao período de férias.
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Além da sazonalidade, a empresa de análise avalia que julho deste ano coincidiu com a realização da Copa do Mundo, o que pode ter reduzido a participação dos investidores. A avaliação, no entanto, é de que ainda não há elementos suficientes para estabelecer uma relação direta entre o evento esportivo e o menor volume registrado.
O levantamento também chama atenção para o fato de que o giro financeiro está abaixo do observado em meses de elevada volatilidade, como setembro e outubro de 2024. Para a Elos Ayta, o dado indica um mercado mais cauteloso.
A queda no volume de negociações é um ponto de atenção porque indica menor liquidez no mercado. Com menos participação de investidores, os preços ficam mais suscetíveis a oscilações provocadas por notícias, mudanças de cenário ou operações de maior porte, aumentando a sensibilidade do índice.
O cenário também se reflete no desempenho da Bolsa. Até o dia 20, o Ibovespa acumulava valorização de 0,98% em julho, o menor avanço entre os 10 meses de menor volume financeiro registrados desde 2020.
Segundo a Elos Ayta, os números deixam uma questão em aberto. “Estamos observando apenas um comportamento sazonal típico do mês de julho ou a Bolsa brasileira está entrando em um novo patamar estrutural de liquidez? A resposta será importante para entender a qualidade do fluxo que sustenta os movimentos do Ibovespa nos próximos meses”, conclui a análise.
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