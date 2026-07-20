Profissionais de IA: por que o mercado disputa esses especialistas?

A evolução da Inteligência Artificial impulsiona a demanda por especialistas capazes de integrar tecnologia, dados e estratégia de negócios - (crédito: Divulgação)

A aceleração da Inteligência Artificial mudou o nível de exigência do mercado de tecnologia, que agora busca profissionais capazes de transformar grandes volumes de informação em vantagem competitiva.

Essa mudança ampliou a disputa por especialistas em dados e IA. Um estudo da Ford Brasil com o Datafolha aponta que a falta de conhecimento técnico (72%) e a escassez de experiência prática (54%) são os principais obstáculos das empresas na contratação de profissionais.

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Esse cenário é visível na MPJ Solutions, consultoria de TI. Um mapeamento interno da empresa mostra que as habilidades e especializações mais buscadas pelos clientes refletem essa nova demanda.

“Os processos seletivos ficaram mais complexos porque as empresas buscam especialistas capazes de conectar dados, Inteligência Artificial e estratégia de negócio”, afirma Jerry Soares, CEO da consultoria. “São profissionais muito disputados e ter acesso a esse talento rapidamente se tornou uma vantagem competitiva”.

As posições mais demandadas

A MPJ Solutions identificou uma concentração de demandas em cinco posições estratégicas:

Cientistas de Dados e Analistas de Business Intelligence (BI): responsáveis por transformar informações em inteligência para apoiar decisões.

Engenheiros de Dados e Arquitetos de Dados : encarregados da infraestrutura e organização de grandes volumes de informação.

Especialistas em Inteligência Artificial: focados no desenvolvimento de soluções preditivas, automação e aplicações baseadas em IA.

Os perfis mais difíceis de contratar

Três especialidades se destacam pela dificuldade de contratação no setor de tecnologia.

Especialistas em Ruby sustentam sistemas críticos, mas a linguagem não está entre as mais populares entre novos desenvolvedores. A oferta reduzida de profissionais seniores e a concorrência internacional tornaram o perfil difícil de encontrar.

“O trabalho remoto ampliou a competição por esses profissionais, que hoje recebem propostas de empresas do mundo todo”, explica Soares.

A demanda por engenheiros e analistas de dados com foco em IA também cresceu. O mercado busca perfis híbridos, que combinem engenharia de dados, aprendizado de máquina e domínio de plataformas modernas. Segundo o “Panorama da Empregabilidade” da Gupy, Inteligência Artificial e Machine Learning já aparecem em 45% das vagas de tecnologia.

Os especialistas em IA para aplicações práticas estão entre os mais disputados. A evolução tecnológica superou a formação tradicional, e as empresas agora exigem experiência em ambientes produtivos. Conhecimentos em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), APIs, bancos de dados vetoriais e frameworks como LangChain são os mais requisitados.

“O mercado já passou da fase de experimentação com IA. Hoje, as empresas procuram profissionais que entendam como a tecnologia se integra aos processos, dados e objetivos do negócio”, conclui Jerry Soares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.