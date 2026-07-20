InícioEconomia
MERCADO DE TRABALHO

Profissionais de IA: por que o mercado disputa esses especialistas?

Escassez de experiência e falta de conhecimento técnico criam gargalo; veja os perfis mais buscados por empresas que investem em dados

A evolução da Inteligência Artificial impulsiona a demanda por especialistas capazes de integrar tecnologia, dados e estratégia de negócios - (crédito: Divulgação)
A evolução da Inteligência Artificial impulsiona a demanda por especialistas capazes de integrar tecnologia, dados e estratégia de negócios - (crédito: Divulgação)

A aceleração da Inteligência Artificial mudou o nível de exigência do mercado de tecnologia, que agora busca profissionais capazes de transformar grandes volumes de informação em vantagem competitiva.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essa mudança ampliou a disputa por especialistas em dados e IA. Um estudo da Ford Brasil com o Datafolha aponta que a falta de conhecimento técnico (72%) e a escassez de experiência prática (54%) são os principais obstáculos das empresas na contratação de profissionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia Mais

  • Profissões em alta em 2026: veja em quais carreiras apostar

  • 13 carreiras do futuro impulsionadas pela inteligência artificial

  • Profissão do futuro: como a IA impacta o mercado de trabalho

Esse cenário é visível na MPJ Solutions, consultoria de TI. Um mapeamento interno da empresa mostra que as habilidades e especializações mais buscadas pelos clientes refletem essa nova demanda.

“Os processos seletivos ficaram mais complexos porque as empresas buscam especialistas capazes de conectar dados, Inteligência Artificial e estratégia de negócio”, afirma Jerry Soares, CEO da consultoria. “São profissionais muito disputados e ter acesso a esse talento rapidamente se tornou uma vantagem competitiva”.

As posições mais demandadas

A MPJ Solutions identificou uma concentração de demandas em cinco posições estratégicas:

  • Cientistas de Dados e Analistas de Business Intelligence (BI): responsáveis por transformar informações em inteligência para apoiar decisões.

  • Engenheiros de Dados e Arquitetos de Dados: encarregados da infraestrutura e organização de grandes volumes de informação.

  • Especialistas em Inteligência Artificial: focados no desenvolvimento de soluções preditivas, automação e aplicações baseadas em IA.

Os perfis mais difíceis de contratar

Três especialidades se destacam pela dificuldade de contratação no setor de tecnologia.

Especialistas em Ruby sustentam sistemas críticos, mas a linguagem não está entre as mais populares entre novos desenvolvedores. A oferta reduzida de profissionais seniores e a concorrência internacional tornaram o perfil difícil de encontrar.

“O trabalho remoto ampliou a competição por esses profissionais, que hoje recebem propostas de empresas do mundo todo”, explica Soares.

A demanda por engenheiros e analistas de dados com foco em IA também cresceu. O mercado busca perfis híbridos, que combinem engenharia de dados, aprendizado de máquina e domínio de plataformas modernas. Segundo o “Panorama da Empregabilidade” da Gupy, Inteligência Artificial e Machine Learning já aparecem em 45% das vagas de tecnologia.

Os especialistas em IA para aplicações práticas estão entre os mais disputados. A evolução tecnológica superou a formação tradicional, e as empresas agora exigem experiência em ambientes produtivos. Conhecimentos em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), APIs, bancos de dados vetoriais e frameworks como LangChain são os mais requisitados.

“O mercado já passou da fase de experimentação com IA. Hoje, as empresas procuram profissionais que entendam como a tecnologia se integra aos processos, dados e objetivos do negócio”, conclui Jerry Soares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/07/2026 20:31 / atualizado em 20/07/2026 20:31
SIGA
x