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CAIXA ECONÔMICA

PF investiga desvio de 4,5 milhões de correntistas da Caixa

Diligência aponta o envolvimento de advogados e servidores públicos para acessar dados sigilosos e tentar impedir investigações. Ao todo, foram desviados R$ 45 milhões

Os acusados operavam com auxílio de servidores públicos para tentar inibir eventuais investigações sobre o esquema criminoso - (crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal)
Os acusados operavam com auxílio de servidores públicos para tentar inibir eventuais investigações sobre o esquema criminoso - (crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21/7) uma operação contra desvios milionários de correntistas da Caixa Econômica Federal. Equipes policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. As investigações apontam que, ao todo, foram desviados R$ 45 milhões.

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De acordo com as diligências, os criminosos utilizavam advogados e servidores públicos para ter acesso aos dados pessoais dos correntistas. Os mandados foram cumpridos na capital do Rio, em Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Niterói (RJ) e Cabo Frio (RJ), além de Indaiatuba (SP) e Salto (SP). Ao todo, a ação mobilizou 120 agentes, que tiveram apoio do Ministério Público Federal (MPF).

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Além de subtrair ilegalmente os recursos, os acusados também operavam com auxílio de servidores públicos para tentar inibir eventuais investigações sobre o esquema criminoso.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 21/07/2026 16:28 / atualizado em 21/07/2026 16:33
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