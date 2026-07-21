PF investiga desvio de 4,5 milhões de correntistas da Caixa

Os acusados operavam com auxílio de servidores públicos para tentar inibir eventuais investigações sobre o esquema criminoso - (crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21/7) uma operação contra desvios milionários de correntistas da Caixa Econômica Federal. Equipes policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. As investigações apontam que, ao todo, foram desviados R$ 45 milhões.

De acordo com as diligências, os criminosos utilizavam advogados e servidores públicos para ter acesso aos dados pessoais dos correntistas. Os mandados foram cumpridos na capital do Rio, em Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Niterói (RJ) e Cabo Frio (RJ), além de Indaiatuba (SP) e Salto (SP). Ao todo, a ação mobilizou 120 agentes, que tiveram apoio do Ministério Público Federal (MPF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: População vê criminalidade e tráfico como principais problemas do país

Além de subtrair ilegalmente os recursos, os acusados também operavam com auxílio de servidores públicos para tentar inibir eventuais investigações sobre o esquema criminoso.