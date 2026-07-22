País voltará a registrar o emplacamento de 3 milhões de veículos em 2026, diz Lula

Presidente Lula durante reunia?o com CEO e diretor executivo da Stellantis, Antonio Filosa, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (22/7), durante reunião no Palácio do Planalto, com representantes da Stellantis, que a montadora está vivendo um momento de satisfação com a recuperação da indústria automobilística brasileira e destacou o crescimento do mercado interno de veículos desde o início de seu governo.

Ao se dirigir ao presidente global da montadora, Antonio Filosa, o petista afirmou que o "país deve voltar a registrar o emplacamento de 3 milhões de veículos neste ano".

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Também relembrou que, em 2012, o Brasil atingiu a marca de 3,8 milhões de unidades comercializadas, mas que, em 2023, o setor havia recuado para cerca de 1,6 milhão de veículos. Segundo ele, a recuperação observada nos últimos anos representa um avanço significativo para o setor. “Quando nós voltamos em 2023, o Brasil estava emplacando apenas 1,6 milhão de carros. Significa que nesses três anos e meio nós aumentamos o emplacamento em quase o dobro daquilo que encontramos. É uma coisa extraordinária”, afirmou.

Lula atribuiu esse desempenho à retomada da confiança dos investidores, à busca por estabilidade econômica, fiscal e jurídica e às políticas de incentivo ao consumo. “O governo fez criar a confiança de vocês para que pudessem fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento das empresas”, disse.

Medidas adotadas

O presidente também destacou medidas adotadas pelo governo para ampliar o acesso da população a veículos novos, citando programas voltados à renovação de frotas de táxis, veículos utilizados por motoristas de aplicativos, motocicletas e bicicletas motorizadas.

“Agora mesmo, nós lançamos um programa para incentivar a renovação de táxi no Brasil, a renovação de Uber no Brasil, a renovação de moto no Brasil, para que a gente possa dar oportunidade para que todas as pessoas que utilizam esses instrumentos de trabalho possam comprar alguma coisa nova”, apontou.

De acordo com Lula, o governo também ampliou linhas de crédito e mecanismos de garantia para estimular o financiamento e dar segurança às empresas e aos consumidores.

“Tudo isso é uma cesta de oportunidades para as indústrias brasileiras voltarem a crescer”, declarou o chefe do Executivo, acrescentando que a parceria entre o governo e as empresas tem sido fundamental para a recuperação do setor. “Vocês acreditaram naquilo que nós falamos e eu acho que essa parceria traz como resultado o crescimento da Stellantis no Brasil.”