Animais ‘Coextinção’: estudo revela que desaparecimento de uma espécie pode gerar efeito em cadeia na natureza O desaparecimento de uma espécie na natureza pode desencadear impactos que vão muito além da perda de um único organismo. Em muitos casos, outros seres vivos dependem diretamente dela para completar seu ciclo de vida e também acabam ameaçados. Por Flipar

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