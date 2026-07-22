Reforma tributária: governo adia prazo para pessoas físicas e produtores rurais

Fisco deve aceitar as notas fiscais que não trouxerem preenchidos os campos que informam sobre os novos tributos - (crédito: Flickr Miriam Zomer)

O governo federal decidiu adiar o limite para que as pessoas físicas e os produtores rurais emitam nota fiscal dos novos impostos sobre o consumo — a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) federal e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) estadual e municipal — definidos pela reforma tributária.



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Um decreto presidencial, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22/7), também alterou o prazo para que esses grupos tenham o chamado CNPJ técnico que, embora possua esse nome, não representa o cadastro para a abertura de uma empresa, e sim, é uma inscrição com finalidade de identificar esses contribuintes nos sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS (CG-IBS).

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Na prática, o Fisco deve aceitar as notas fiscais que não trouxerem preenchidos os campos que informam sobre os novos tributos. Desde o início de 2026, as notas fiscais emitidas pelas empresas já contam com espaços reservados para a CBS e o IBS, que possuem alíquotas que, somadas, chegam a 1% – devido ao sistema operacional ainda estar em fase de testes.

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Dados levantados pela Receita mostram que, das 13,5 bilhões de notas fiscais emitidas em 2026, 7,4 bilhões já têm os impostos destacados de maneira voluntária pelas empresas. A plataforma tecnológica que vai abrigar os dados sobre o pagamento de impostos no Brasil promete ser 150 vezes maior do que a do Pix, por exemplo, e contará com um sistema operacional inédito no mundo.