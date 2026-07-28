Como ser um cliente Nubank Croma? Veja os critérios do banco digital

O Nubank lançou nesta terça-feira (28/7) uma nova categoria de serviços para seus clientes, o Nubank Croma. O segmento, pensado para clientes que "cresceram junto com o Nubank" mas ainda não se encaixam no perfil de alta renda (Ultravioleta), tem despertado o interesse por oferecer um cartão de crédito Mastercard Platinum com benefícios exclusivos. A principal dúvida, no entanto, é sobre como ser selecionado para fazer parte do grupo.
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Primeiramente, é importante entender que não é possível solicitar a entrada no Nubank Croma. A seleção é feita pelo próprio banco digital, que envia um convite diretamente no aplicativo para os clientes que se encaixam no perfil desejado. A análise é automática e leva em conta diversos fatores do relacionamento do cliente com a instituição.
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A decisão de convidar um usuário se baseia em um algoritmo que avalia o comportamento financeiro e o engajamento com os produtos da plataforma. Por isso, não há uma fórmula exata, mas sim um conjunto de boas práticas que podem aumentar as chances de receber o convite nos próximos meses.
Quais são os critérios de seleção?
Embora o Nubank não divulgue uma lista oficial de requisitos, a seleção para o Croma é baseada em uma combinação de fatores. O banco avalia o perfil completo do cliente para identificar quem se qualifica para o convite. Veja os principais pontos considerados:
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Renda e gastos: o segmento é voltado para clientes com renda a partir de R$ 5 mil mensais. O banco analisa a movimentação financeira e o volume de gastos no cartão de crédito para estimar o perfil de renda do usuário, mesmo sem a comprovação formal.
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Relacionamento com o banco: a utilização de diferentes produtos e serviços do Nubank aumenta as chances de ser selecionado. Isso inclui ter investimentos na plataforma, usar a conta digital com frequência e ter um bom histórico com empréstimos.
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Bom histórico de pagamento: ser um bom pagador é fundamental. Clientes que pagam a fatura do cartão de crédito em dia e não possuem dívidas em aberto com o banco são vistos como mais confiáveis e elegíveis para benefícios.
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Tempo de cliente: embora não seja uma regra, clientes com um relacionamento mais longo e consistente com o Nubank podem ter prioridade na análise, pois o banco possui mais dados sobre seu comportamento financeiro.
O que o Nubank Croma oferece?
Os clientes selecionados para o segmento Croma têm acesso a um pacote de vantagens que justifica o interesse do público. Os benefícios foram pensados para aprimorar a experiência de quem já concentra sua vida financeira no banco digital. As principais vantagens incluem:
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Cartão Platinum: um cartão de crédito Mastercard Platinum com design diferenciado, na cor ultravioleta mais escura e com o nome do cliente escrito na vertical.
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Cashback ou pontos: o cliente pode escolher entre 0,8% de cashback em todas as compras no crédito ou acumular 1 ponto a cada US$ 1,4 gasto no programa de pontos Smiles.
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Cashback extra: 5% de cashback em 28 assinaturas digitais selecionadas, como serviços de streaming.
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Investimentos com maior rendimento: acesso à Caixinha Turbo, que rende 120% do CDI, e ao CDB Croma, com rendimento de 130% do CDI por três meses (limitado a R$ 10 mil para novos investidores no segmento).
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Mensalidade com isenção: o segmento possui uma mensalidade de R$ 39, que pode ser isenta para clientes com gastos de pelo menos R$ 4 mil por mês no cartão ou com R$ 30 mil investidos/guardados no Nubank.
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Outros benefícios: inclui acesso ao ChatGPT Go gratuito por seis meses e desconto de 80% na assinatura do HBO Max (R$ 4,90/mês).
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Atendimento exclusivo: acesso a canais de suporte prioritários, com equipe dedicada para resolver demandas de forma mais ágil.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.