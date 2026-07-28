Gastos de brasileiros no exterior batem recorde e crescem 22,5% no 1º semestre

No primeiro dia do ano, a moeda norte-americana abriu a sessão cotada a R$ 5,49; em 30 de junho, a divisa fechou em R$ 5,16 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O primeiro semestre de 2026 registrou a maior movimentação financeira de brasileiros no exterior. Dados divulgados nesta terça-feira (28/7), pelo Banco Central, mostram que houve um crescimento de 22,5% nos gastos dessa população em outros países nesse período, que chegaram a R$ 12,61 bilhões. O resultado é o maior para os primeiros seis meses do ano desde o início da série histórica, em 1995.

A queda da cotação do dólar é apontada como um dos fatores que impulsionaram os gastos de brasileiros no exterior durante o período. No primeiro dia do ano, a moeda norte-americana abriu a sessão cotada a R$ 5,49, já no dia 30 de junho, a divisa fechou em R$ 5,16, o que representa uma queda de 5,8% nos primeiros seis meses de 2026. Na segunda-feira (27), ela chegou a R$ 5,11.

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A cotação, inclusive, chegou a operar abaixo dos R$ 5 após o início do conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, que elevou os preços dos barris de petróleo e abalou em parte a confiança no dólar durante aquele momento. Nesse ínterim, o real foi uma das moedas que conseguiram melhor aproveitar o momento de baixa da divisa norte-americana.

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No mesmo período, o deficit das contas externas brasileiras recuou 16,34%, segundo o Banco Central, que aponta para uma queda de US$ 27,47 bilhões na conta de transações correntes no primeiro semestre. Já nos seis primeiros meses de 2026, o rombo foi de US$ 32,85 bilhões.

Além disso, houve um crescimento nos investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira. No mesmo período, esse grupo trouxe US$ 47 bilhões, contra US$ 35,4 bilhões nos primeiros seis meses de 2025. Apesar da queda, o saldo foi suficiente para financiar o deficit em transações correntes registrado nos dois primeiros meses deste ano.