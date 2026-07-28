Governo Lula prorroga novo Desenrola até 31 de agosto

O ministro da Fazenda também negou que a prorrogação do Desenrola demande novos aportes do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Segundo Durigan, a continuidade do programa também não vai provocar impactos econômicos ao governo federal - (crédito: Gil Ferreira / SRI / PR)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta terça-feira (28/7) a prorrogação do programa de renegociação de dívidas Desenrola 2.0 até o próximo 31 de agosto. Originalmente, o programa teria duração até o início de agosto.

Lançado em maio deste ano via Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova versão do Desenrola prevê o uso de até 20% do FGTS para negociar dívidas com descontos entre 30 e 90% e a taxa de juros de, no máximo, 1,99% ao mês.

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"Esse prazo adicional vai ser importante para que as pessoas que hoje estão tendo de acessar os programas de moto, carro, para trocar a sua moto, o seu carro, possam resolver eventuais pendências previamente, que é usar o desenrola, para depois se enquadrar nas condições para as operações de carro e moto e também poderem fazer jus a essas obrigações", disse Durigan, em conversa com jornalistas, nesta terça.