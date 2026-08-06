Lula cria conselho para avaliar recursos do Plano Brasil Soberano 3

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou, nesta quinta-feira (6/8), um conselho interministerial para gerir recursos destinados ao Plano Brasil Soberano.
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Participam do conselho titulares dos ministérios da Casa Civil, Fazenda, Planejamento e Orçamento e da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A oficialização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.
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Lançado para garantir empréstimos a empresas cujas exportações tenham sido afetadas com sobretaxas e problemas geopolíticos, o programa chegou a sua terceira edição em julho do ano passado. O Brasil Soberano 3 contará ao todo com R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito.