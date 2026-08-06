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Lula cria conselho para avaliar recursos do Plano Brasil Soberano 3

Participam do grupo o presidente e titulares dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento e da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

O programa do governo Lula contará ao todo com R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O programa do governo Lula contará ao todo com R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou, nesta quinta-feira (6/8), um conselho interministerial para gerir recursos destinados ao Plano Brasil Soberano. 

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Participam do conselho titulares dos ministérios da Casa Civil, Fazenda, Planejamento e Orçamento e da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A oficialização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

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Lançado para garantir empréstimos a empresas cujas exportações tenham sido afetadas com sobretaxas e problemas geopolíticos, o programa chegou a sua terceira edição em julho do ano passado. O Brasil Soberano 3 contará ao todo com R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito.

Do total do montante disponibilizado a financiamento das empresas, R$ 13,5 bilhões virão do Tesouro Nacional e R$ 5 bilhões, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Segundo o plano, as empresas beneficiadas com o crédito poderão utilizar esses recursos para capital de giro, investimentos produtivos e inovações tecnológicas, além de esforços para a abertura de novos mercados.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 06/08/2026 15:09 / atualizado em 06/08/2026 15:09
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