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INVESTIGAÇÃO

Ex-governador de Mato Grosso é alvo da PF por suspeita de desvio milionário

Mauro Mendes é alvo da Operação Heritage, teve o passaporte apreendido e é investigado por suspeitas de crimes financeiros

PF mira Mauro Mendes em operação por suspeita de desvio milionário - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
PF mira Mauro Mendes em operação por suspeita de desvio milionário - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A operação Heritage, determinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) e deflagrada nesta quinta-feira (06/8), teve o ex-governador de Mato Grosso (MT) Mauro Mendes (União Brasil) como um dos alvos da operação. A Polícia Federal (PF) investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. 

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Mauro Mendes deixou o cargo de governador para disputar vaga no Senado Federal. De acordo com as autoridades responsáveis pela operação, o político teve o passaporte apreendido e está proibido de manter contato com outros investigados. A operação ainda prevê o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e o bloqueio de bens de até R$ 316 milhões.

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A operação foi deflagrada no Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. A PF iniciou as investigações após a análise de um acordo de restituição tributária entre o estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia. Existem indícios de que a operação financeira serviu para desviar mais de R$ 308 milhões em recursos públicos.

A investigação aponta indícios de que o esquema utilizaria uma estrutura com fundos de investimento em cascata e empresas de fachada para ocultar a origem, movimentação e destino do dinheiro.

Até o momento de publicação desta matéria, o ex-governador ainda não se pronunciou sobre o assunto.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 06/08/2026 13:02
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