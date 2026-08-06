Brasil e México discutem combate ao crime organizado e ampliação do comércio

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe nesta quinta-feira o secretário de Relações Exteriores do México, Roberto Velasco Álvares, para a VI Reunião da Comissão Binacional Brasil-México - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebe nesta quinta-feira (6/8), em Brasília, o secretário de Relações Exteriores do México, Roberto Velasco Álvares, para a VI Reunião da Comissão Binacional Brasil-México. O encontro reúne representantes dos dois países para revisar os principais temas da agenda bilateral e fortalecer a cooperação em diferentes áreas.

Entre os assuntos previstos na reunião estão temas políticos, econômicos, comerciais, educacionais, culturais e de cooperação. A pauta inclui ainda o reforço da coordenação entre Brasil e México no combate ao crime organizado transnacional, a ampliação do comércio e dos investimentos bilaterais, além da cooperação no setor de energia, com destaque para petróleo e biocombustíveis.

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As discussões ocorrem em um contexto de crescimento das relações econômicas entre os dois países, que são as duas maiores economias e também os mais populosos da América Latina. Em 2025, a corrente de comércio bilateral alcançou US$ 13,9 bilhões.

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O desempenho comercial consolidou o Brasil como o principal exportador latino-americano para o mercado mexicano. Já o México ocupou a segunda posição entre os países da região nas exportações destinadas ao Brasil. No cenário global, o país norte-americano foi o sexto principal destino das exportações brasileiras e o nono maior fornecedor de bens ao mercado brasileiro.

Além da expansão do comércio, os investimentos recíprocos também vêm registrando crescimento. O México mantém um estoque superior a US$ 15 bilhões em investimentos no Brasil, enquanto empresas brasileiras anunciaram recentemente aportes superiores a US$ 3,5 bilhões em território mexicano, reforçando a integração econômica entre as duas nações.