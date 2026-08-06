Exportações para os EUA têm queda de 5% em julho, sem efeitos do tarifaço

Uma lista de produtos brasileiros está sob efeito de uma tarifa de 25%, com base em uma investigação específica sobre o país na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos registrou uma queda de 5% em termos de valor no mês de julho, na comparação com o mesmo período em 2025. Em volume, a redução chegou a 11,9%. Os dados foram publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), nesta quinta-feira (6/8).

Uma lista de produtos brasileiros está sob efeito de uma tarifa de 25%, com base em uma investigação específica sobre o país na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, de 1973, como calçados, madeira e máquinas elétricas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, outros itens foram taxados em 12,5%, devido a uma outra investigação na mesma legislação que alega falta de restrição a produtos feitos com trabalho forçado. Anteriormente, uma tarifa de 10% já estava em vigor, pela Seção 232 da mesma lei, mas que atinge todos os parceiros comerciais norte-americanos.

Apesar de as primeiras duas tarifas terem sido anunciadas e entrado em vigor em julho, elas passaram a valer, de fato, somente a partir do fim do mês, o que significa que a queda nas exportações para os EUA não possui relação direta com o novo tarifaço, como explicou o diretor de Estatísticas e Estudos do Comércio Exterior, Herlon Alves Brandão.

“A avaliação é que o resultado não está relacionado diretamente com o tarifaço. A medida passou a vigorar plenamente apenas após o dia 29 de julho, quando passou a valer, inclusive para os desembarques no país. Então, não é possível atribuir o movimento de julho todo à medida”, explicou o diretor, durante a coletiva de apresentação dos resultados da balança comercial brasileira.

Brandão ainda comentou que o único efeito poderia ser uma antecipação das compras, para evitar o aumento das tarifas, o que, mesmo assim, não ocorreu de forma geral a todos os setores, como evidenciado nos números para o mês de julho. As novas tarifas de 25% e 12,5% foram anunciadas nos dias 15 e 23 de julho, respectivamente.

“Poderia até atribuir a uma espécie de antecipação. Mas como o comércio está muito afetado por tarifas e instabilidade, é difícil fazer essa avaliação sem fazer um estudo mais aprofundado das informações. Mas em relação às últimas medidas, é possível afirmar que o movimento de julho ainda não sofreu esse impacto diretamente”, completou o diretor.

Leia também: Tarifaço entra em vigor e especialistas projetam impactos graduais

Além disso, os itens que apresentaram as maiores quedas de exportação para os EUA em julho estão na lista dos produtos que ficaram isentos das novas tarifas: aeronaves e outros equipamentos (-62,2%), ferro-gusa (-31,4%), café não torrado (-27,6%) e sucos de frutas ou vegetais (-25%).

Da mesma forma, de janeiro a julho, os produtos que tiveram as maiores quedas foram óleos brutos de petróleo (-25,5%), café não torrado (-34,1%), sucos de frutas e de vegetais (-44,2%) e produtos semi acabados de ferro/aço (-11%). “Eu atribuo esse movimento ao contexto econômico, à demanda. No comércio, o que é o principal determinante nos fluxos comerciais em uma situação estável são as questões de oferta e demanda dos mercados”, destacou o diretor do Mdic.