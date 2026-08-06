Balança comercial tem superavit de US$ 7,1 bi em julho, mas cresce apenas 1%

Saldo da balança comercial em 2026 já chega a US$ 49 bilhões, avanço de 31,9% frente ao mesmo período do ano anterior - (crédito: SAEED KHAN)

As exportações brasileiras somaram US$ 34,1 bilhões no mês de julho de 2026 e avançaram 6,2%, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Os dados divulgados nesta quinta-feira (6/8) mostram, no entanto, que as importações cresceram em ritmo mais acelerado, a 7,6%, e atingiram US$ 27,1 bilhões no mesmo período. Diante disso, a balança comercial brasileira somou US$ 7,1 bilhões, com um crescimento de apenas 1%.

Em todos os grandes setores econômicos, houve um aumento de valor nas exportações em julho, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No segmento da agropecuária, houve um aumento de 9,3% nas vendas para outros países, enquanto na indústria extrativa esse indicador avançou 10,8%. Já na indústria de transformação, o avanço foi de 2,4%.

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Produtos importantes para a balança comercial brasileira tiveram quedas nas vendas internacionais no mês de julho. Entre eles, as exportações de café não torrado recuaram 21,8%, enquanto as de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada tiveram uma baixa de 5,8%. Outros itens que apresentaram resultados negativos foram açúcares e melaços (30,1%), minério de ferro (7,9%) e minério de cobre (1,3%).

Em julho, as exportações para os Estados Unidos recuaram 5%, mesmo sem os efeitos das novas tarifas, que entraram em vigor no último dia 29 do mês. Para os norte-americanos, elas somaram US$ 3,63 bilhões no período. Por outro lado, as vendas para países asiáticos, como China, Japão e Asean (Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, e outras sete nações), tiveram um crescimento de 11,5% no total.

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No caso das importações, houve crescimento em todos os principais grupos consultados pela pesquisa. O destaque, no entanto, foi o aumento de 37% na aquisição de combustíveis, que passou de US$ 2,4 bilhões, em julho de 2025, para US$ 3,4 bilhões, no mesmo mês em 2026. A participação desse setor na balança passou de 9,7% para 12,4% nesse período.

Em relação ao acumulado de janeiro a julho, houve um crescimento de 10,5% nas exportações, que somaram US$ 218,6 bilhões, e de 5,5% das importações, que chegaram a US$ 169,5 bilhões. Com isso, o saldo da balança comercial em 2026 já chega a US$ 49 bilhões, o que representa um avanço de 31,9% frente ao mesmo período do ano anterior.