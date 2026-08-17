BTG/Nexus: Para 53% a economia do país está ruim/péssima

17% consideram que ela está ótima ou boa. Para 28% dos entrevistados, a situação econômica está regular - (crédito: Flow)

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17/8), mostra que 53% dos eleitores avaliam que a economia do País está ruim ou péssima, enquanto 17% consideram que ela está ótima ou boa. Para 28% dos entrevistados, a situação econômica está regular.

Na pesquisa anterior, divulgada em 10 de agosto, 52% avaliavam a situação econômica como ruim ou péssima. A taxa de eleitores que consideravam a economia ótima ou boa era 17%, mesmo porcentual do levantamento de hoje.

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Sobre as expectativas para os próximos seis meses, 36% dos entrevistados avaliam que a economia do País deve melhorar "um pouco" ou "muito". No levantamento anterior, eram 33%. Já os que avaliam que a economia deve piorar são 28%, contra 31% na pesquisa anterior. Os que acham que a economia vai "ficar igual" são 26%, e 10% não souberam ou não responderam.

Em relação à situação financeira pessoal dos entrevistados para os próximos seis meses, 46% dizem que deve "melhorar muito ou um pouco" e 12% afirmam que deve "piorar um pouco ou muito". Outros 34% avaliam que a situação financeira pessoal deve continuar igual.

Ao comparar o cenário econômico atual com o governo anterior, 36% dizem que a economia está melhor no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que na gestão Jair Bolsonaro (PL), enquanto 43% avaliam que está pior.

Saúde pública

O levantamento também mostra que a preocupação dos eleitores com a saúde pública cresceu e agora está empatada em 32% com a segurança pública como os principais problemas do País. Na última pesquisa, de 10 de agosto, a segurança era elencada como o principal problema por 35% dos eleitores, e 29% optavam pela saúde.

Em seguida, aparecem corrupção (20%), educação (19%) e classe política (14%).

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 14 a 16 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03317/2026.