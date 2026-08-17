IBGE diz estar funcionando normalmente, após anúncio de greve de servidores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, em nota, que segue funcionando normalmente e cumprindo o plano de trabalho. A direção do órgão se manifestou após parte dos servidores iniciarem uma greve contra medidas da atual direção do instituto, presidida pelo economista Marcio Pochmann.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17/8), em uma entrevista organizada pela Assibge, entidade sindical que representa os trabalhadores do órgão.

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"A direção do Instituto mantém diálogo permanente com seus servidores, sempre nos espaços institucionais adequados e dentro dos marcos legais e administrativos vigentes", afirmou o IBGE em comunicado.

O órgão afirma que as medidas adotadas pela atual gestão têm como objetivo assegurar a modernização institucional, o fortalecimento das carreiras e a adequada organização do trabalho, preservando a capacidade do Instituto de cumprir sua missão de Estado.

"O compromisso da direção permanece sendo garantir a continuidade e a qualidade da produção das estatísticas e informações geográficas oficiais, fundamentais para o conhecimento da realidade brasileira e para a formulação e avaliação de políticas públicas", conclui a nota.