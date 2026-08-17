Crise no IBGE: Servidores iniciam greve contra a gestão Pochmann

Postagem da Assibge-SN informa sobre a deliberação de greve por tempo indeterminado dos servidores do IBGE a partir do dia 17 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciaram uma greve contra medidas da atual direção do instituto, presidida pelo economista Marcio Pochmann. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (17/8), durante entrevista organizada pela Assibge, entidade sindical que representa os trabalhadores do órgão.

A associação não informou o número de grevistas, mas confirmou a adesão de servidores de ao menos três unidades. O movimento inclui o núcleo estadual da Bahia, além da sede e da superintendência do IBGE no Rio de Janeiro.

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Segundo o sindicato, a paralisação contesta decisões que classifica como "autocráticas" e "ilegais" da gestão Pochmann. Os trabalhadores criticam alterações relacionadas à remuneração de agentes de coleta e ao regime de trabalho de servidores aprovados no último Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

As regras de progressão na carreira também estão entre os pontos questionados. A Assibge afirma que o presidente do instituto se recusa a atender os representantes dos trabalhadores. A atual diretoria do sindicato, eleita em outubro do ano passado, não é recebida pela presidência há 11 meses.

De acordo com a diretora da Assibge, Clician Oliveira, não há indicativo de impacto no calendário de divulgação das pesquisas do IBGE até o momento. O instituto foi procurado, mas não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.