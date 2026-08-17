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DF Plaza Shopping se renova com C&A, Riachuelo e novo parque infantil

Empreendimento em Águas Claras anuncia grandes marcas, amplia opções de lazer para a família e investe em melhorias na infraestrutura local

O DF Plaza Shopping se destaca com uma ampla variedade de opções gastronômicas e novas operações para seus visitantes - (crédito: Divulgação)
O DF Plaza Shopping se destaca com uma ampla variedade de opções gastronômicas e novas operações para seus visitantes - (crédito: Divulgação)

O DF Plaza Shopping, em Águas Claras, iniciou um processo de expansão e renovação com a chegada de novas marcas e a ampliação de suas opções de lazer e serviços. O movimento acompanha o crescimento do mercado local e diversifica a oferta de experiências para os frequentadores.

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As principais novidades são as lojas C&A e Riachuelo, duas das maiores varejistas de moda do país. Com inauguração prevista para o segundo semestre, as marcas ocuparão mais de 3.400m² de Área Bruta Locável (ABL) e se juntarão a outras operações nacionais já presentes no empreendimento.

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Mais lojas e serviços

Ao longo do ano, o shopping já recebeu novas operações, como Ponto da Lingerie, Sonho Meu Pijamas, Wyndham Corumbá Lake Resort e Polo Collection. Houve também reinaugurações de marcas como Live!, Best Laser, Elvis Barbearia, Cia Toy, Lavô, Localiza, Bio Mundo, Face Doctor e Drogafuji. Para o segundo semestre, está prevista a chegada do salão de beleza The Beauty's Lounge.

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Lazer para a família

Uma das transformações é a ampliação da área de lazer com o Plaza Kids. O novo parque infantil, com mais de 1.000m², tem acesso gratuito durante todo o horário de funcionamento do shopping. Localizado na Praça de Alimentação, o espaço se integra à programação de teatrinhos, oficinas e atividades infantis do local.

André Bernardes, superintendente do DF Plaza, afirma que os investimentos visam atender a um público variado. “Estamos ampliando as possibilidades que o DF Plaza Shopping oferece aos visitantes, com novas marcas, espaços de lazer, gastronomia e melhorias na infraestrutura”, destaca.

O shopping também investiu em melhorias na infraestrutura. O estacionamento passou por revitalização da pintura, reforço da iluminação e instalação de nova sinalização. No ambiente digital, o aplicativo do DF Plaza permite acompanhar promoções e se inscrever em eventos.

Com um conceito de open mall, o empreendimento possui ambientes integrados e áreas ao ar livre. A gastronomia é um dos atrativos, com opções como Buteco do Simprão, L’Entrecôte De Paris, Jerônimo, Madero, Pueblito e Taverna Viking. O DF Plaza foi pioneiro em Brasília como shopping pet friendly e promove programações para todas as idades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 17:12 / atualizado em 17/08/2026 17:13
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