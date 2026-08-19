"Imobiliária perto de mim": confira os estados que lideram a busca

A digitalização transformou a maneira como os brasileiros procuram imóveis. Antes da visita presencial, a pesquisa começa em ferramentas de busca e aplicativos de geolocalização, que permitem encontrar empresas próximas ao local desejado.
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Um estudo da Universal Software, empresa especializada em soluções para o setor, revelou os estados que mais buscam pela expressão "imobiliária perto de mim" no Google Brasil. O levantamento considerou o volume médio mensal de buscas entre julho de 2025 e junho de 2026, proporcional a 100 mil habitantes.
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Os resultados apontam São Paulo na primeira posição do ranking. Santa Catarina e Minas Gerais aparecem na sequência, consolidando a liderança das regiões Sul e Sudeste. O estudo reflete apenas o comportamento no ambiente digital, sem analisar intenções de compra.
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Tecnologia e a busca por imóveis locais
A evolução das ferramentas digitais modificou a relação entre imobiliárias e clientes. Segundo a revista Exame, recursos como geolocalização e atendimento digital tornaram-se parte da rotina do setor, agilizando as respostas aos consumidores.
Nesse cenário, a otimização para mecanismos de busca (SEO local) aumenta a visibilidade das empresas. Quando um usuário procura por um serviço próximo, as ferramentas priorizam resultados compatíveis com sua localização.
A presença de estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste no ranking reforça a transformação digital em diferentes mercados. Essas localidades concentram centros urbanos relevantes e apresentam atividade imobiliária diversificada, o que favorece o uso de pesquisas locais.
A importância da gestão digital
Para lidar com o fluxo de clientes do ambiente digital, a gestão eficiente é um diferencial. Informações do Registro de Imóveis do Brasil indicam que o setor apresentou resultados positivos em 2025. A “CNN Brasil” também aponta que o mercado de locação permaneceu aquecido.
Uma boa gestão imobiliária envolve o acompanhamento de imóveis, controle de contratos, cadastro de clientes e organização documental. Soluções tecnológicas integram essas etapas e tornam os processos mais eficientes.
As ferramentas utilizadas podem incluir sistemas para administração financeira, integração com portais e gerenciamento do relacionamento com clientes. A escolha da plataforma depende das necessidades de cada negócio.
O levantamento mostra que a pesquisa por "imobiliária perto de mim" acompanha a transformação do mercado imobiliário. A combinação entre presença online, organização interna e atendimento eficiente ajuda a responder às novas formas de busca dos consumidores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.