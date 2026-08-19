"Imobiliária perto de mim": confira os estados que lideram a busca

A busca e a gestão de imóveis refletem a digitalização do mercado imobiliário brasileiro - (crédito: Divulgação)

A digitalização transformou a maneira como os brasileiros procuram imóveis. Antes da visita presencial, a pesquisa começa em ferramentas de busca e aplicativos de geolocalização, que permitem encontrar empresas próximas ao local desejado.

Um estudo da Universal Software, empresa especializada em soluções para o setor, revelou os estados que mais buscam pela expressão "imobiliária perto de mim" no Google Brasil. O levantamento considerou o volume médio mensal de buscas entre julho de 2025 e junho de 2026, proporcional a 100 mil habitantes.

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Onde está concentrada a procura (foto: Reprodução)

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Os resultados apontam São Paulo na primeira posição do ranking. Santa Catarina e Minas Gerais aparecem na sequência, consolidando a liderança das regiões Sul e Sudeste. O estudo reflete apenas o comportamento no ambiente digital, sem analisar intenções de compra.

São Paulo Santa Catarina Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Distrito Federal Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Mato Grosso do Sul

Tecnologia e a busca por imóveis locais

A evolução das ferramentas digitais modificou a relação entre imobiliárias e clientes. Segundo a revista Exame, recursos como geolocalização e atendimento digital tornaram-se parte da rotina do setor, agilizando as respostas aos consumidores.

Nesse cenário, a otimização para mecanismos de busca (SEO local) aumenta a visibilidade das empresas. Quando um usuário procura por um serviço próximo, as ferramentas priorizam resultados compatíveis com sua localização.

A presença de estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste no ranking reforça a transformação digital em diferentes mercados. Essas localidades concentram centros urbanos relevantes e apresentam atividade imobiliária diversificada, o que favorece o uso de pesquisas locais.

A importância da gestão digital

Para lidar com o fluxo de clientes do ambiente digital, a gestão eficiente é um diferencial. Informações do Registro de Imóveis do Brasil indicam que o setor apresentou resultados positivos em 2025. A “CNN Brasil” também aponta que o mercado de locação permaneceu aquecido.

Uma boa gestão imobiliária envolve o acompanhamento de imóveis, controle de contratos, cadastro de clientes e organização documental. Soluções tecnológicas integram essas etapas e tornam os processos mais eficientes.

As ferramentas utilizadas podem incluir sistemas para administração financeira, integração com portais e gerenciamento do relacionamento com clientes. A escolha da plataforma depende das necessidades de cada negócio.

O levantamento mostra que a pesquisa por "imobiliária perto de mim" acompanha a transformação do mercado imobiliário. A combinação entre presença online, organização interna e atendimento eficiente ajuda a responder às novas formas de busca dos consumidores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.