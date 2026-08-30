Desenrola Brasil: prazo para renegociar dívidas termina nesta segunda

Prazo para formalizar o acordo termina em 31 de agosto, consumidores devem procurar o banco com antecedência - (crédito: Reprodução/Agência Gov)

Prorrogado no início de agosto, o Novo Desenrola Brasil termina nesta segunda-feira (31/8). Criado pelo governo federal para facilitar a renegociação de dívidas bancárias, o programa oferece descontos e condições diferenciadas de pagamento para consumidores que atendem aos critérios estabelecidos.

A modalidade Desenrola Famílias é voltada a pessoas físicas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente R$ 8.105. A dívida precisa ter sido contratada até 31 de janeiro de 2026 e estar atrasada há pelo menos 91 dias e, no máximo, dois anos.

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Até a última semana de agosto, cerca de 5,03 milhões de dívidas haviam sido renegociadas. Os débitos somavam originalmente R$ 26,33 bilhões e, após os acordos, foram reduzidos para aproximadamente R$ 5,27 bilhões.

Os descontos variam conforme o tipo e o tempo de atraso e podem chegar a 90% em dívidas de cartão de crédito rotativo e cheque especial. O percentual de abatimento depende do tipo de dívida e do período de atraso. Para débitos do cartão de crédito rotativo e do cheque especial, por exemplo, o desconto pode chegar a 90% para dívidas com atraso de um a dois anos. Em outras modalidades de crédito, o abatimento pode alcançar 80%.

Entre as dívidas que podem ser incluídas estão cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal sem consignação e empréstimos usados para consolidar outros débitos. A inclusão, porém, depende da análise e da adesão da instituição financeira.

A renegociação deve ser feita diretamente com o banco, por canais como aplicativo, site, telefone, WhatsApp ou agência. Não há uma plataforma única do governo para solicitar o benefício.

O prazo de 31 de agosto é para formalizar o acordo. Como a instituição precisa analisar a dívida e apresentar as condições, a orientação é procurar o banco antes do último dia.