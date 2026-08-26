Desenrola Fies: renegociação de dívidas vai até 16 de setembro

A negociação deve ser feita diretamente com o banco responsável pelo contrato (Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal) - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Estudantes e ex-estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até 16 de setembro de 2026 para aderir ao Desenrola Fies e renegociar os débitos com condições especiais. Os descontos podem chegar em até 99%.

Podem participar estudantes com contratos do Fies firmados até 2017 e que estavam na fase de amortização, ou seja, de pagamento do financiamento, em 4 de maio de 2026. A medida contempla contratos em dia e também aqueles com parcelas atrasadas.

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As condições oferecidas variam conforme a situação de cada contrato e o tempo de atraso da dívida. Para estudantes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com débitos vencidos há mais de 360 dias, o desconto pode chegar a 99% do valor total da dívida. Para outros estudantes nessa mesma condição, o abatimento pode chegar a 77%.

O programa também permite, em determinadas situações, o parcelamento da dívida em até 150 parcelas mensais. Para contratos com mais de 90 dias de atraso, há possibilidade de perdão de juros e multas, conforme as regras aplicáveis a cada caso.

Outro benefício é a possibilidade de retirar o nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes, quando houver registro relacionado ao Fies. A retirada ocorre após a formalização da renegociação e o pagamento da parcela de entrada.

Como negociar

A renegociação deve ser feita diretamente com o banco responsável pelo contrato.

No Banco do Brasil, a renegociação pode ser realizada pelo app do banco ou nas agências. Na Caixa Econômica Federal, o estudante pode usar o portal SifesWeb, o app Fies Caixa ou procurar uma agência.

Não podem participar do programa os estudantes que contrataram o Fies a partir de 2018 ou que, em 4 de maio de 2026, ainda estavam nas fases de utilização do financiamento ou de carência.

O Ministério da Educação (MEC) orienta os interessados a verificarem as condições disponíveis para o próprio contrato nos canais dos agentes financeiros e não deixar a negociação para os últimos dias do prazo.