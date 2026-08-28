Copacabana Palace se renova com suítes de luxo de até R$ 30 mil

O Copacabana Palace, ícone da hotelaria carioca, é tema de uma grande reforma em seu anexo histórico - (crédito: Donatas Dabravolskas/Reprodução)

O Copacabana Palace, um ícone da hotelaria no Rio de Janeiro, passa por sua segunda grande ampliação em 103 anos de história. O hotel está reformando um antigo prédio anexo de 11 andares para criar uma nova ala com 68 suítes de luxo, todas com varandas privativas e vista para a praia e o Cristo Redentor.

Com projeto do arquiteto Ivan Rezende, a reforma começou em abril de 2025 e tem inauguração prevista para novembro do mesmo ano. As diárias no novo espaço podem ultrapassar R$ 30 mil, e o valor do investimento não foi revelado.

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O prédio anexo, agora batizado de Edifício Piscina, foi erguido nos anos 1940 para atender hóspedes que buscavam estadias mais longas. O local já recebeu personalidades como Orson Welles, Bob Marley, Freddie Mercury e Jô Soares.

Novas suítes e estrutura

Com a renovação, o Copacabana Palace totaliza 208 quartos e suítes, sendo 140 no edifício principal e 68 no Edifício Piscina. A nova ala oferece seis categorias exclusivas de acomodações, incluindo a Suíte Carioca, uma cobertura de 209 metros quadrados com diárias acima de R$ 30 mil. As opções mais modestas partem de R$ 6,5 mil.

Segundo Ulisses Marreiros, diretor do grupo Belmond no Brasil, o objetivo é impulsionar o ícone carioca para uma nova era. "Convidamos os hóspedes a permanecerem mais tempo em suítes mais espaçosas", afirma.

A estrutura do Edifício Piscina contará com cinco andares dedicados ao bem-estar, com spa e academias. O projeto também inclui o redesenho da piscina, um novo bar, um restaurante italiano e uma butique voltada ao artesanato brasileiro.

Gastronomia e design

A área da piscina será cercada por quatro opções gastronômicas: o restaurante Pérgula, o pan-asiático MEE, o novo Bar do Copa e um restaurante italiano ainda sem nome. O bar será comandado por Stephano Giglio, especialista em coquetelaria brasileira, enquanto o novo restaurante terá o chef executivo Nello Cassese à frente.

Os interiores são inspirados em técnicas artesanais brasileiras. A decoração utiliza madeira reaproveitada do Rio Amazonas, pedras de diferentes regiões do país e móveis do modernismo brasileiro. O artista Ciro Fernandes produziu xilogravuras para as suítes, e o mestre da marchetaria Maqueson Pereira da Silva criou cenas amazônicas com madeira.

História e patrimônio

Inaugurado em agosto de 1923, o Copacabana Palace foi projetado pelo arquiteto francês Joseph Gire, inspirado em hotéis da Riviera Francesa. Tanto o prédio principal quanto o anexo são protegidos pelo patrimônio histórico municipal, estadual e federal.

Ao longo de sua história, o hotel hospedou figuras como Santos Dumont, Albert Einstein, Rainha Elizabeth II, Madonna e Walt Disney. Em 1989, a família Guinle vendeu a propriedade para o grupo Orient-Express, atual Belmond, que iniciou a modernização das instalações.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.