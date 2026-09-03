Banco Central decreta liquidação das corretoras Banvox e Trustee

O Banco Central decretou, nesta quinta-feira (3/9), a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., ambas com sede em São Paulo e ligadas ao ex-sócio do Banco Master, Maurício Quadrado.

“A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições”, destacou o comunicado do BC.

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O ato foi assinado pelo diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, que está como substituto na presidência do BC durante viagem internacional do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, que está em viagem à Suíça.

De acordo com o comunicado do BC, as duas corretoras integram um conglomerado prudencial classificado no segmento S4 da regulação prudencial (o mais baixo da escala) e têm baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Em julho deste ano, as instituições representavam, em conjunto, menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros, segundo o BC.

Caso Master

Trustee e Bancos eram ligadas a Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro do ano passado. As duas corretoras foram alvo da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal (PF), no ano passado, que investigou a ligação de várias instituições do mercado financeiro com o crime organizado.

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Quadrado, inclusive, foi alvo de busca e apreensão da PF, em janeiro deste ano, durante a Operação Compliance Zero, na qual a PF investiga suspeitas de fraudes no Master. (Com Agência Estado)







