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PGR assina acordo de delação com empresário investigado no caso Master

João Carlos Mansur, fundador da Gestora Reag, envolvida nas fraudes do banco de Daniel Vorcaro, apresentou elementos consistentes para a condução das investigações

João Carlos Mansur foi o primeiro investigado na Operação Compliance Zero - (crédito: Agência Senado )
João Carlos Mansur foi o primeiro investigado na Operação Compliance Zero - (crédito: Agência Senado )

A Procuradoria-Geral da República (PGR) firmou um acordo de delação premiada com o fundador da gestora Reag, João Carlos Mansur. Ele foi o primeiro investigado na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes do Banco Master, a apresentar provas consistentes que vão colaborar com o andamento das diligências. O tratado será encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), que deve homologar o documento.

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Além de investigado na Compliance Zero, Mansur é investigado na Operação Carbono Oculto. A Reag é suspeita de ser usada para lavar R$ 1 bilhão ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A empresa foi liquidada pelo Banco Central em janeiro deste ano. O executivo deu detalhes sobre o funcionamento do esquema fraudulento do Master e do papel de Daniel Vorcaro nas fraudes.

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Antes de homologar o acordo, Mendonça deve marcar uma audiência presencial com Mansur, a fim de confirmar que ele firmou o acordo por livre e espontânea vontade. Assim que a tratativa for concluída, o investigado inicia depoimentos válidos pela delação. Ele terá de devolver cerca de R$ 40 milhões, mas terá direito à redução de pena.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 02/09/2026 16:01
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