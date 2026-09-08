Mercado projeta inflação a 5% em 2026 e revê estimativa do PIB

É a segunda semana consecutiva que o mercado reduz a projeção para o índice de preços medido pelo IBGE - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os agentes do mercado financeiro reduziram a projeção para a inflação em 2026. Na edição desta semana do Boletim Focus, a mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,01% para 5%. O relatório foi publicado pelo Banco Central nesta terça-feira (8/9), em virtude do feriado do Dia da Independência.

É a segunda semana consecutiva que o mercado reduz a projeção para o índice de preços medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O movimento ocorre após o resultado de agosto ter indicado uma deflação de 0,4% em razão de setores como alimentação e energia, que apresentaram uma redução de preços nesse último período. Para 2027, no entanto, a mediana das estimativas do mercado avançaram de 4,28% para 4,29%.

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Em relação à atividade econômica, os agentes projetam um crescimento de 1,93% em 2026. Após um período de quedas nas estimativas em razão do cenário de economia mais enfraquecida e política monetária mais restritiva, o mercado voltou a elevar a previsão para o PIB neste ano. Na semana anterior, a projeção indicava avanço de 1,92%.

Ainda sobre os juros, o mercado manteve pela 5ª semana consecutiva a expectativa para a taxa Selic em 13,75% ao ano, o que indica que os agentes esperam mais uma queda de 0,25 ponto percentual até o fim do ano. Já no cenário de câmbio, a projeção para o dólar se manteve em R$ 5,20 pela 13ª vez seguida.

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