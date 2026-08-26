IPCA-15 registra deflação de 0,40% em agosto, aponta IBGE

Deflação foi puxada principalmente pelos grupos Habitação, Transportes e Alimentação e bebidas - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou deflação de 0,40% em agosto de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (26/8). O resultado representa uma queda de 0,46 ponto percentual em relação à taxa de julho, quando o índice havia avançado 0,06%.



Com o resultado de agosto, o IPCA-15 acumula alta de 3,09% em 2026. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em 4,24%, abaixo dos 4,52% registrados no período encerrado em julho. Em agosto de 2025, o índice havia apresentado queda de 0,14%.



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A deflação foi puxada principalmente pelos grupos Habitação, Transportes e Alimentação e bebidas. Habitação apresentou recuo de 1,41% e teve o maior impacto negativo sobre o índice, de -0,22 ponto percentual.



Transportes também registrou queda significativa, de 1%, contribuindo com -0,20 ponto percentual para o resultado geral. Já o grupo Alimentação e bebidas recuou 0,57%, com impacto de -0,12 ponto percentual.

Por outro lado, alguns grupos pesquisados registraram aumento de preços no período. Despesas pessoais apresentou alta de 0,66%, com impacto de 0,07 ponto percentual. O grupo havia registrado variação de 0,08% em julho. Saúde e cuidados pessoais subiu 0,40%, contribuindo com 0,05 ponto percentual para o índice, enquanto Educação teve alta de 0,46%, com impacto de 0,03 ponto percentual.









