Mais de R$ 5,6 bilhões estão esquecidos em contas de brasileiros

O dinheiro esquecido por brasileiros em instituições financeiras chegou a R$ 5,6 bilhões no último mês, segundo dados divulgados nesta terça-feira (8/9) pelo Banco Central (BC). O montante representa um aumento de quase R$ 526 milhões em relação aos R$ 5,12 bilhões registrados em junho.
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Apesar da alta quantia, a maioria dos beneficiários com valores a receber tem um volume baixo:
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- 69,45% têm entre R$ 0 a R$ 10;
- 18,97% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;
- 9,35% têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;
- e 2,22% têm mais de R$ 1 mil.
Os valores podem ter diferentes origens, como contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente que foram devolvidas e cotas de consórcios encerrados. Do montante, R$ 4,24 bilhões correspondem a valores de 23,6 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,4 bilhão são de 2,2 milhões de empresas.
Valor repassado
O governo federal destinou parte dos recursos esquecidos a programas de renegociação de dívidas. Ao todo, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) para custear os descontos do programa Desenrola Brasil 2.0.
*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
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