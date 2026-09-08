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Sistema financeiro

Mais de R$ 5,6 bilhões estão esquecidos em contas de brasileiros

Maior parte dos beneficiários tem até R$ 10 a receber, enquanto governo já destinou R$ 5,7 bilhões dos recursos a programas de renegociação de dívidas

O governo federal destinou parte dos recursos esquecidos para programas de renegociação de dívidas. -
O governo federal destinou parte dos recursos esquecidos para programas de renegociação de dívidas. -

O dinheiro esquecido por brasileiros em instituições financeiras chegou a R$ 5,6 bilhões no último mês, segundo dados divulgados nesta terça-feira (8/9) pelo Banco Central (BC). O montante representa um aumento de quase R$ 526 milhões em relação aos R$ 5,12 bilhões registrados em junho.

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Apesar da alta quantia, a maioria dos beneficiários com valores a receber tem um volume baixo:

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  • 69,45% têm entre R$ 0 a R$ 10;

  • 18,97% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;

  • 9,35% têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;

  • e 2,22% têm mais de R$ 1 mil.


Os valores podem ter diferentes origens, como contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente que foram devolvidas e cotas de consórcios encerrados. Do montante, R$ 4,24 bilhões correspondem a valores de 23,6 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,4 bilhão são de 2,2 milhões de empresas.


Valor repassado


O governo federal destinou parte dos recursos esquecidos a programas de renegociação de dívidas. Ao todo, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) para custear os descontos do programa Desenrola Brasil 2.0.


*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 



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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 08/09/2026 19:03
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