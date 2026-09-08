Produção de veículos no Brasil registra o maior volume mensal desde a pandemia

Agosto teve a segunda maior média diária de emplacamentos do ano, com 13,1 mil unidades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A produção de automóveis e outros veículos atingiu um novo patamar no último mês de agosto. Nesse período, foram confeccionadas 271,2 mil unidades, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (8/9) e indicam que houve um crescimento de 6,8% sobre julho e de 9,4% sobre o mesmo mês do ano anterior.

O resultado de agosto foi o melhor para o setor desde outubro de 2019, antes da pandemia de Covid-19, e reforça o aquecimento das vendas de modelos 0 km, mesmo diante da queda nas exportações. No acumulado do ano, a produção de veículos já se aproxima de 1,9 milhão de unidades, o que representa crescimento de 8,5% em relação aos primeiros oito meses de 2025.

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Também houve um ligeiro aumento de 2,2% nas exportações em agosto, na comparação com o mês anterior, com 39,8 mil unidades embarcadas. Apesar do avanço em relação a julho, as vendas ainda ficaram 31,7% abaixo do registrado no mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, a queda é de 22,9%, sobretudo em razão da diminuição das exportações para países da América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai.

A maioria dos modelos fabricados no Brasil foi produzida com peças vindas do exterior. Os veículos desse tipo são classificados como SKD (parcialmente desmontados) ou CKD (totalmente desmontados) e, juntos, representam dois terços das quase 150 mil unidades produzidas a mais em 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em relação às vendas, agosto também foi um mês positivo para as concessionárias, que registraram média diária de 13,1 mil emplacamentos. Foi a segunda maior média do ano, atrás apenas de maio, quando o índice chegou a 13,7 mil unidades por dia. No acumulado dos oito meses, o total chega a 1,975 milhão de unidades, um incremento de 18,4% em relação ao mesmo período de 2025.